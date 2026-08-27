Zegarek dla prezesa PKOl od szefa Zondacrypto odbije się na PiS? Polacy zabrali głos w sondażu
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Zegarek dla prezesa PKOl od szefa Zondacrypto odbije się na PiS? Polacy zabrali głos w sondażu

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Radosław Piesiewicz na tle logo Zondacrypto
Radosław Piesiewicz na tle logo Zondacrypto Źródło: Newspix.pl / Piotr Kucza
Ponad połowa Polaków stwierdziła w sondażu, że sprawa zegarka prezesa PKOl od szefa Zondacrypto odbije się na wizerunku PiS.

Prezes PKOl Radosław Piesiewicz miał otrzymać od szefa Zondacrypto Przemysława Krala zegarek wart 40 tysięcy euro. „Rzeczpospolita” zapytała uczestników sondażu SW Research, czy sprawa obciąży wizerunek PiS, z którą prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego jest kojarzony. Na tak postawione pytanie pozytywnie odpowiedziało 50,5 proc. ankietowanych.

Przeciwnego zdania 19,3 proc. respondentów. 14,2 proc. badanych stwierdziło, że „nie ma zdania”, a 15,9 proc. uczestników sondażu nie słyszało o sprawie. – Największą zgodność z opinią, że sprawa może obciążać wizerunek PiS, odnotowano wśród osób mieszkających w miastach liczących od 20 do 99 tys. mieszkańców (57 proc.) oraz w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców (55 proc.) – skomentowała wyniki senior project manager w SW Research Wiktoria Maruszczak.

Radosław Piesiewicz i zegarek od Przemysława Krala. Polacy o wpływie afery na PiS

Z kolei równe 50 proc. osób z wykształceniem podstawowym oceniło, że sprawa nie wpłynie na PiS. Badanie przeprowadzono od 25 do 26 sierpnia 2026 r. Analizą objęto 800 pełnoletnich internautów. Próbę dobrano w sposób losowo-kwotowy. Jej strukturę skorygowano przy użyciu wagi analitycznej, by odpowiadała strukturze dorosłych Polaków pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

Piesiewicz potwierdził kupno zegarka Patek Philippe Calatrava 6007G-001 w białym złocie. Podkreślił, że dokonał tego „z własnych osobistych środków, a pomógł mu w tym Kral”. „Zakup akurat takiego zegarka jest skomplikowany i mimo podejmowanych przeze mnie prób wcześniej nie udało mi się nabyć zegarka tej konkretnej marki” – dodał. Szef PKOl wyjaśnił, że szefowi Zondacrypto „na wyraźną prośbę” zapłacił gotówką w kilku ratach.

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Źródło: rp.pl