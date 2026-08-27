Zegarek dla prezesa PKOl od szefa Zondacrypto odbije się na PiS? Polacy zabrali głos w sondażu

Prezes PKOl Radosław Piesiewicz miał otrzymać od szefa Zondacrypto Przemysława Krala zegarek wart 40 tysięcy euro. „Rzeczpospolita” zapytała uczestników sondażu SW Research, czy sprawa obciąży wizerunek PiS, z którą prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego jest kojarzony. Na tak postawione pytanie pozytywnie odpowiedziało 50,5 proc. ankietowanych.

Przeciwnego zdania 19,3 proc. respondentów. 14,2 proc. badanych stwierdziło, że „nie ma zdania”, a 15,9 proc. uczestników sondażu nie słyszało o sprawie. – Największą zgodność z opinią, że sprawa może obciążać wizerunek PiS, odnotowano wśród osób mieszkających w miastach liczących od 20 do 99 tys. mieszkańców (57 proc.) oraz w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców (55 proc.) – skomentowała wyniki senior project manager w SW Research Wiktoria Maruszczak.

Radosław Piesiewicz i zegarek od Przemysława Krala. Polacy o wpływie afery na PiS

Z kolei równe 50 proc. osób z wykształceniem podstawowym oceniło, że sprawa nie wpłynie na PiS. Badanie przeprowadzono od 25 do 26 sierpnia 2026 r. Analizą objęto 800 pełnoletnich internautów. Próbę dobrano w sposób losowo-kwotowy. Jej strukturę skorygowano przy użyciu wagi analitycznej, by odpowiadała strukturze dorosłych Polaków pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

Piesiewicz potwierdził kupno zegarka Patek Philippe Calatrava 6007G-001 w białym złocie. Podkreślił, że dokonał tego „z własnych osobistych środków, a pomógł mu w tym Kral”. „Zakup akurat takiego zegarka jest skomplikowany i mimo podejmowanych przeze mnie prób wcześniej nie udało mi się nabyć zegarka tej konkretnej marki” – dodał. Szef PKOl wyjaśnił, że szefowi Zondacrypto „na wyraźną prośbę” zapłacił gotówką w kilku ratach.

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