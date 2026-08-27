Prezydent zdecydował ws. trzech ustaw. Takie ma „zastrzeżenia”

Pałac Prezydencki poinformował o kolejnych projektach, pod którymi podpis złożył Karol Nawrocki.

Głowa państwa miała przed sobą nowelizację prawa bankowego, prawa wodnego i o ochotniczych strażach pożarnych. O tym, jakie decyzje podjął Nawrocki, poinformowano w czwartkowym komunikacie prasowym.

Trzy ustawy na biurku prezydenta. Co wzbudziło „najwięcej zastrzeżeń”?

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przekazała, że tym razem pod każdą z ustaw znalazł się podpis. Oznacza to, że żadna nie została zawetowana, ani nie trafiła do Trybunały Konstytucyjnego (w związku z podejrzeniem niezgodności z ustawą zasadniczą).

Jeśli chodzi o pierwszą, wskazano, że nowelizacja „ma tu na celu zwiększenie odporności banków na kryzysy i ograniczenie ryzyka dla całego systemu finansowego”. Przed jej zatwierdzeniem pojawiły się wątpliwości. „Najwięcej zastrzeżeń wywołało uzależnienie obsady kluczowych stanowisk w największych bankach od uprzedniej zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Krytycy wskazywali, że wybrano jeden z bardziej ingerencyjnych wariantów implementacji prawa europejskiego [standardów Bazylei III – red.] i ograniczono w ten sposób swobodę właścicieli banków” – poinformowano w komunikacie z dnia 27 sierpnia.

Druga ustawa „pozwala wykorzystać oczyszczone ścieki komunalne jako wodę do chłodzenia elektrowni i elektrociepłowni”. „Zamiast pobierać na ten cel wyłącznie wodę z rzek i innych naturalnych zasobów, część już oczyszczonej wody będzie mogła zostać wykorzystana ponownie. To praktyczny przykład gospodarki o obiegu zamkniętym” – uznała głowa państwa.

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Ostatnia – trzecia – umożliwia włączenie zespołów strażackich, w skład których wchodzić będą przewodnicy z psami. Ustawa „nie tworzy nowej formacji ani nowego rodzaju działalności” – zastrzeżono. „Porządkuje stan, który już istnieje” – wskazano.

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