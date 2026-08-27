Koncert Skolima w Juracie zostanie odwołany? Jest apel do Nawrockiego. „Łamią się nasze serca”

Już w najbliższy weekend w prezydenckiej rezydencji w Juracie odbędzie się spotkanie przedstawicieli młodego pokolenia z Karolem Nawrockim.

„»Przyszłość.pl« to dwa dni rozmów, debat i inspirujących spotkań poświęconych przyszłości Polski. To przestrzeń do wymiany poglądów, zadawania pytań i przedstawiania własnych pomysłów. Uczestnicy będą mogli porozmawiać z Prezydentem RP, ministrami, doradcami oraz zaproszonymi gośćmi reprezentującymi świat nauki, biznesu, sportu, mediów i kultury. Program obejmuje zarówno debaty i rozmowy nieformalne, jak i wystąpienia inspiracyjne prowadzone przez uznanych ekspertów i praktyków” – czytamy na oficjalnej stronie wydarzenia.

Skolim zagra u Karola Nawrockiego. „Łamią się nasze serca”

Dla gości przygotowano szereg atrakcji, a wśród nich koncerty. Na scenie ma wystąpić m.in. Skolim, zwany „królem latino”. Jego obecność podczas wydarzenia, które jest firmowane przez głowę państwa, wywołała krytyczne komentarze. Z apelem do prezydenta zwrócili się Anna i Adam Weber, twórcy aplikacji Pomelody i wykształceni muzycy, prywatnie rodzice trzech chłopców.

– Od lat poświęcamy nasze życie walce o jakość kultury muzycznej, którą przekazujemy naszym dzieciom. Bo wierzymy, że dzieciństwo zasługuje na piękno, a nie na bylejakość. I wiemy, że muzyka to nie tylko dźwięki. Muzyka ma wielką moc, zostaje w człowieku, jest nośnikiem wartości – mówią w nagraniu opublikowanym na Facebooku.

– Łamią się nasze serca, kiedy widzimy obrazy z koncertów Skolima, na których młodzi ludzie, a czasem nawet kilkuletnie dzieci, śpiewają teksty piosenek takie jak: „rozkładam nogi twoje i biorę to, co moje (…)” – kontynuowali, przytaczając kilka cytatów.

Jest apel do prezydenta. Chodzi o występ Skolima w Juracie

W dalszej części nagrania Anna i Adam Weber podkreślili, że nie są w stanie przejść obok tego obojętnie. – Panie prezydencie, w ten weekend spotka się pan z ludźmi młodymi, którzy za chwilę będą tworzyć nasze społeczeństwo, nasze instytucje, nasze rodziny, naszą Polskę. I właśnie dlatego pytamy, czy naprawdę chcemy, żeby takie treści były częścią tego, co nasze państwo przedstawia młodemu pokoleniu jako kulturę podczas wydarzenia organizowanego przez prezydenta RP? – zapytało małżeństwo.

– Proszę odwołać koncert Skolima podczas tego wydarzenia i zastąpić go artystą, którego twórczość będzie promowała wartości, które chcielibyśmy naprawdę przekazywać kolejnemu pokoleniu – podsumowali w nagraniu na Facebooku.

Czytaj też:

Nawrocki znowu wygrał z Trzaskowskim. Poszło na „żyletki”. Sondaż dla „Wprost” Czytaj też:

Impas w TK zostanie przełamany? Konstytucjonalista dla „Wprost”: Efekt rozszerzającej się zarazy