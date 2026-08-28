Tam Romanowski chciał uciec z Węgier. Napotkał nieoczekiwane problemy

Pod koniec marca 2026 r. adwokat Bartosz Romanowski pojawił się w Budapeszcie w związku z konferencją środowisk konserwatywnych CPAC. W tym samym czasie w stolic Węgier przebywał również Przemysław Kral. Doszło do spotkania mężczyzn – podają Wirtualna Polska i TVN24. Tematem było założenie dla Marcina Romanowskiego spółki w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i uzyskanie na jej podstawie wizy rezydenckiej dla polityka PiS.

Aby na tej podstawie starać się o prawo pobytu po rejestracji firmy trzeba ujawnić jej beneficjenta rzeczywistego: osobę, która realnie czerpie z podmiotu korzyści, nawet jeśli nie wyświetla się jako menedżer czy udziałowiec. Konieczne jest wskazanie imienia, nazwiska, obywatelstwa, daty i miejsca urodzenia, adresu oraz numerr paszportu z datami wydania i ważności. Potem należy złożyć osobny wniosek pobytowy, przejść kontrolę dokumentów, badanie lekarskie i uzyskać Emirates ID.

Marcin Romanowski szukał azylu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Pomóc miał Przemysław Kral

Szef Zondacrypto miał w tym doświadczenie. Swego czasu zrobił to dla Sylwestra Suszka, zaginionego od lat założyciela BitBay. Kral zakładał w jego imieniu spółki w ZEA oraz organizował i przedłużał wizę rezydencką Suszka, a także zajmował się wynajmem mieszkania potrzebnego do utrzymania statusu rezydenta. Współpracował przy tym z pośredniczkami specjalizującymi się w załatwianiu formalności w Dubaju.

W przypadku Romanowskiego sytuacja wyglądała inaczej. Był osobą eksponowaną politycznie, co w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oznacza klienta podwyższonego ryzyka. Banki i agenci rejestrowi mają wobec takich osób obowiązek wzmożonej weryfikacji. Były wiceminister sprawiedliwości był jednak poszukiwany listem gończym i objętym ENA. Nikt nie chciał założyć na niego spółki.

Mec. Bartosz Lewandowski o aferze Zondacrypto: Straciłem dość spore pieniądze

Mec. Lewandowski podkreślił, że „nie ma wiedzy, aby Kral podejmował działania polegające na złożeniu w imieniu Romanowskiego, jako jego pełnomocnik, wniosku o wydanie prawa pobytu czy wizy rezydenckiej”. Adwokat dodał, że „sam należy do pokrzywdzonych i osób, które utraciły dość spore pieniądze wpłacone do Zondacrypto”.

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