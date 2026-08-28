Wrze ws. „pikantnych” tekstów Skolima. Apel o odwołanie koncertu w Juracie. Przydacz reaguje

Już w najbliższy weekend prezydencka rezydencja w Juracie otworzy się na młodych ludzi. „»Przyszłość.pl« to dwa dni rozmów, debat i inspirujących spotkań poświęconych przyszłości Polski. To przestrzeń do wymiany poglądów, zadawania pytań i przedstawiania własnych pomysłów. Uczestnicy będą mogli porozmawiać z Prezydentem RP, ministrami, doradcami oraz zaproszonymi gośćmi reprezentującymi świat nauki, biznesu, sportu, mediów i kultury. Program obejmuje zarówno debaty i rozmowy nieformalne, jak i wystąpienia inspiracyjne prowadzone przez uznanych ekspertów i praktyków” – czytamy na oficjalnej stronie wydarzenia.

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O wydarzeniu stało się głośno również za sprawą części artystycznej. Wśród artystów, którzy wystąpią na scenie, ma pojawić się Skolim, określany jako „król latino”. Marcin Przydacz został zapytany, czy zna twórczość wspomnianego wykonawcy.

– Nie znam. Oczywiście, że nie znam. Nie jest to muzyka, którą ja akurat lubię. Ale to nie jest wydarzenie dla mnie. Gdybym organizował swoje urodziny, to pewnie zapraszałbym innych muzyków. Natomiast to jest (wydarzenie – red.) dla młodzieży. Zdaje się, że młodzież lubi tego artystę. Wydarzenie w Juracie nie ma tylko charakteru rozrywkowego. To przede wszystkim będzie dyskusja o przyszłości Polski – powiedział na antenie Polsat News szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP.

Dziennikarz prowadzący rozmowę zacytował kilka fragmentów piosenek Skolima, m.in. następujący wers: „Rozkładam nogi twoje i biorę to co moje”. Zapytał współpracownika Karola Nawrockiego, czy piosenki z takimi wyrażeniami będą śpiewane podczas wydarzenia, czy została przeprowadzona ich selekcja.

– Nie sądzę, aby dochodziło tam do jakichś gorszących scen, raczej to ma być zabawa. Poetyka artystów często jest zupełnie inna niż wrażliwość moja, pewnie też pana redaktora. Aczkolwiek sam pan przyzna, że to jest dużo mniej wulgarne – choć pewnie tego typu piosenki nie będą w Juracie – niż wulgarne piosenki śpiewane na Campusie Polska Trzaskowskiego – wskazał, wspominając o uderzającym w PiS haśle, które składało się z ośmiu gwiazdek.

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Z apelem do prezydenta o to, aby odwołać koncert Skolima, zwrócili się Anna i Adam Weber, twórcy aplikacji Pomelody, wykształceni muzycy, prywatnie rodzice trzech chłopców. – Proszę odwołać koncert Skolima podczas tego wydarzenia i zastąpić go artystą, którego twórczość będzie promowała wartości, które chcielibyśmy naprawdę przekazywać kolejnemu pokoleniu – podsumowali w nagraniu na Facebooku.

– Będą też inne wzorce artystyczne. Będą bracia Lee, czyli pianiści z konkursu chopinowskiego z Korei. Staramy się odpowiedzieć na każdą wrażliwość. Natomiast nie możemy też zamykać oczu, że młodzi ludzie lubią czasami muzykę rozrywkową i być może lekko pikantną – podsumował wątek Marcin Przydacz.

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