Sejm ponownie spróbuje odrzucić weto Nawrockiego. Tusk zabrał głos

Donald Tusk zabrał głos przed posiedzeniem rządu. – Nie ma wątpliwości, że ten brudny i ponury biznes był bardzo mocno powiązany z całym środowiskiem PiS. Ślady finansowania, dziwnych przepływów pieniędzy między mediami i politykami stają się coraz bardziej wyraźne. Nie będziemy wtrącać się w działania prokuratury, ale jako szef rządu w parlamencie będę proponował ponowne głosowanie nad wetem prezydenckim ws. kryptowalut – powiedział premier.

– To jest chyba ten moment, kiedy już nikt nie będzie miał czelności powiedzieć, że nie ma sprawy. Narobiliście bardzo dużo zła, wpakowaliście się w brudny interes. Mówię o tych, którzy korzystali z tych pieniędzy: byłym prezydencie, aktualnym prezydencie, premierze Morawieckim – kontynuował szef rządu.

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