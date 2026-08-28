Była minister punktuje Barbarę Nowacką. „Tego jeszcze w polskiej oświacie nie widziałam”

Agnieszka Niesłuchowska, „Wprost”: Dlaczego Barbara Nowacka zwykle zajmuje ostatnie miejsca w sondażach popularności ministrów rządu Donalda Tuska?

Katarzyna Hall: Edukacja to niezwykle trudny obszar. Zawsze jest tak, że jedni oczekują daleko idących zmian, a drudzy ich wcale nie chcą – nie da się dogodzić każdemu. Specyfika szkoły polega jednak na tym, że jej odbiorcą jest ogół społeczeństwa o bardzo różnych poglądach i nastawieniu, mówię tu zarówno o rodzicach, jak i nauczycielach. Szkoła musi wychodzić naprzeciw wartościom reprezentowanym przez rodziny uczniów. Jeśli więc minister edukacji na starcie reprezentuje wyraziste, wręcz radykalne nastawienie światopoglądowe – niezależnie od tego, czy jest to Przemysław Czarnek, czy Barbara Nowacka – pojawia się problem w odbiorze jego działań.

Wyrazistość światopoglądowa jest wadą Barbary Nowackiej?

Wyrazistość światopoglądowa i działania z początku kadencji sprawiły, że znaczna część społeczeństwa nabrała do niej głębokiej nieufności. Dziś nawet jej sensowne decyzje odbierane są z podejrzliwością. Ale mam poczucie, że przez lata kierowania ministerstwem dużo się nauczyła. Zobaczyła, że mocne akcentowanie własnych poglądów nie przysparza jej zwolenników.

Szkoła wymaga wyważenia. Nauczyciel wchodzący do klasy czy na zebranie z rodzicami ma świadomość, że musi ważyć słowa.

Brakuje jej doświadczenia pedagogicznego? A może – na co zwracają uwagę nauczyciele – zbyt mało wsłuchuje się w ich głos i nie stoi za nimi murem?

Odnoszę wrażenie, że w kierownictwie ministerstwa brakuje choćby jednej osoby, która zna praktykę zarządzania szkołą. Szereg posunięć resortu jest odległych od oczekiwań dyrektorów i nauczycieli, widać brak świadomości tego, co i kiedy trzeba w szkołach zrobić.

Co ma pani na myśli?