Sąd zdecydował ws. brutalnego mordu na UW. Adwokat ujawnia, jak zareagował Mieszko R.

Agnieszka Niesłuchowska, Wprost: Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i umorzył postępowanie z powodu niepoczytalności pana klienta, Mieszka R. Przyjął pan tę decyzję z satysfakcją?

Mec. Maciej Zaborowski: W tym postępowaniu – dość nietypowo jak na obronę – w pełni podzielaliśmy stanowisko prokuratury. Uważamy, że decyzja o umorzeniu z uwagi na niepoczytalność sprawcy jest jedyną słuszną w świetle prawa i nauki. W tym sensie decyzję przyjmujemy ze zrozumieniem. Nie zmienia to jednak faktu, że mówimy o ogromnej tragedii, która nigdy nie powinna się wydarzyć i z którą wszyscy musieliśmy się zmierzyć – zarówno na płaszczyźnie procesowej, jak i po prostu ludzkiej.

Jak pana klient zareagował na to postanowienie?

Przyjął je bardzo spokojnie, ze zrozumieniem dla decyzji sądu, bez żadnych komentarzy. Pamiętajmy jednak, że mamy do czynienia z osobą ciężko chorą, trudno więc oczekiwać standardowych reakcji emocjonalnych.

W toku śledztwa pojawiły się wątpliwości – biegli w pewnym momencie zwracali uwagę, że podejrzany może traktować terapię instrumentalnie, byle tylko skrócić izolację. Co mówili w piątek, podczas ostatniego posiedzenia sądu?

Zespół czterech biegłych przez wiele godzin odpowiadał przed sądem na pytania i szczegółowo wyjaśniał wnioski ze swojej opinii. Istotnie, kwestia, o której pani mówi była analizowana, ale biegli przedstawili ją w konkretnym kontekście: tego typu zachowania i postawy ze strony podejrzanego w ocenie specjalistów tylko uprawdopodabniają głębokie zaburzenie.

Osoba zdrowa, próbująca jedynie symulować chorobę, nie zachowywałaby się w ten sposób, jak Mieszko R.