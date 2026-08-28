Krupa ujawniła, co łączyło ją z Tarczyńskim. „Moją motywacją były zwierzęta”

Joanna Krupa wróciła do historii, która niemal rok temu wywołała spore zamieszanie w polskich mediach. Chodzi o spotkanie gwiazdy TVN z Dominikiem Tarczyńskim, kontrowersyjnym politykiem PiS.

Gwiazda TVN na imprezie z europosłem PiS

Zdjęcia ze wspólnej imprezy obiegły sieć i wywołały falę komentarzy. Fotografie zostały wykonane w jednej z restauracji w Browarach Warszawskich. Na jednym z ujęć widać jurorkę „Top Model” siedzącą obok europosła PiS. Polityk obejmuje modelkę i dotyka jej włosów.

Sam Dominik Tarczyński nie zdecydował się wtedy szerzej odnosić do sprawy. W wiadomości przekazanej dziennikarzom zaznaczył jedynie, że „jest to prywatna relacja i chciałby, żeby tak pozostało”.

Do sytuacji odniosła się także siostra modelki, Marta Krupa. Potwierdziła, że Joanna i polityk się znają, ale jednocześnie bagatelizowała całą sytuację, mówiąc, że „nie jest to big deal” (wielka sprawa – red.).

Krupa o zdjęciach z Tarczyńskim. Jasna deklaracja

Teraz Joanna Krupa postanowiła sama opowiedzieć o tej znajomości. W rozmowie z Plotkiem wyjaśniła, że jej kontakty z europosłem PiS były sporadyczne. – To nie jest człowiek, którego widziałam więcej niż trzy razy w życiu – powiedziała.

Modelka wyjaśniła również, dlaczego w ogóle doszło do ich spotkania. Jak przekazała, punktem wyjścia były kwestie związane z ochroną zwierząt. – Ja walczę o prawa zwierząt. Spotkanie z nim było po to, aby mógłby pomóc mi w związku z prawami zwierząt. Byliśmy na kolacji w grupie, z ludźmi z każdej strony, zarówno z lewa, jak i z prawa – tłumaczyła.

Według Joanny Krupy „cała sprawa została przedstawiona w mediach w sposób, który znacząco odbiegał od rzeczywistości”. Jej zdaniem samo pojawienie się przy jednym stole z politykiem nie powinno być traktowane jako deklaracja polityczna czy dowód bliższej relacji.

– Media zrobiły z tego coś dużego. Czy ktoś go lubi, czy go nie lubi, to nie jest moja decyzja. Ja powinnam decydować, z kim idę na kolację z grupą ludzi. Moją całą motywacją były zwierzęta – zapewniła.

Co łączyło Joannę Krupę i Dominika Tarczyńskiego?

Gwiazda TVN już wcześniej próbowała wyjaśnić, jak wyglądały jej relacje z politykiem PiS. W podcaście „Portret” zwracała uwagę, że spotkanie odbyło się w większym gronie, a ona sama nie przywiązuje dużej wagi do politycznych podziałów.

– To, że byłam z grupą przyjaciół na kolacji, to co to znaczy? Nic. Ja mam różnych kolegów i koleżanki, którzy są po tej czy po tamtej stronie. Ja patrzę na osobę, kto jest dobrym człowiekiem. Czy Dominik jest dobrym człowiekiem? Ja go tak nie znam blisko, żeby powiedzieć, czy jest dobrym człowiekiem. Media zrobiły z tego nie wiadomo co, a ja tego faceta może trzy razy w życiu widziałam – mówiła.

Joanna Krupa popiera Donalda Trumpa?

Poglądy polityczne modelki również nie są jednoznaczne. Z jej wcześniejszych aktywności w mediach społecznościowych można było wywnioskować, że pozytywnie ocenia niektóre działania Donalda Trumpa. – Nie powiem, że jestem po jego stronie czy nie. Były momenty, kiedy np. wspierał zwierzęta. Jeśli chodzi o takie rzeczy, to się zgodzę. Jestem w środku. Ani lewa, ani prawa strona nie jest idealna – zaznaczyła.

Czytaj też:

Kaczyński nie wytrzymał po słowach Morawieckiego. „Szybko opadły maski” Czytaj też:

PiS przegrało spór o miliony. NSA wyjaśnił swoją decyzję