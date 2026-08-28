Rozłam w PiS utknął w Brukseli. Karski odpowiada europosłom Morawieckiego

Europosłowie związani z Mateuszem Morawieckim zapowiedzieli opuszczenie delegacji Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim. Z informacji przekazanych „Wprost” przez rzecznika dyscyplinarnego PiS Karola Karskiego wynika jednak, że dotychczas nie wykonali formalnego kroku w tej sprawie.

Chodzi o Michała Dworczyka, Piotra Müllera i Waldemara Budę, którzy związali się ze stowarzyszeniem Rozwój Plus, ale nadal pozostają członkami PiS.

Karski: Nadal tylko mówią i nic nie robią

Karol Karski odpowiedział na wcześniejszy tekst „Wprost” dotyczący planów trzech eurodeputowanych. „Koledzy jednak nadal tylko mówią i nic nie robią” – stwierdził rzecznik dyscyplinarny PiS.

Karski przekazał, że w piątek rozmawiał z sekretarzem generalnym grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim. To do niego powinna trafić formalna notyfikacja o opuszczeniu grupy EKR albo delegacji PiS działającej w jej ramach. „Do tej pory – mimo upływu wielu dni i wielu zapowiedzi – nic takiego jednak się nie stało” – poinformował polityk.

„Mogą po prostu z PiS zrezygnować”

Według Karskiego europosłowie Rozwoju Plus liczą na to, że opuszczenie delegacji PiS doprowadzi do ich wykluczenia z partii. Rzecznik dyscyplinarny zasugerował, że mogliby skrócić tę procedurę, samodzielnie rezygnując z członkostwa.

„Jak wiemy, w Polsce jest zabobon, że trzeba postarać się o wyrzucenie z poprzedniej partii, by założyć nową. Jak sami mówią, ma im w tym pomóc wystąpienie z Delegacji PiS w Grupie EKR. Koledzy mogą jednak odrzucić przesądy i skrócić procedurę. Mogą po prostu z PiS zrezygnować” – napisał Karski.

Europosłowie zapowiedzieli odejście z delegacji PiS

Michał Dworczyk poinformował 26 sierpnia, że decyzja o opuszczeniu delegacji PiS została już podjęta. Podobne deklaracje wcześniej składał Piotr Müller. Politycy chcieliby pozostać w grupie EKR, do której oprócz PiS należą między innymi Bracia Włosi premier Giorgii Meloni oraz Szwedzcy Demokraci. Nie zdecydowali jeszcze, jak miałaby nazywać się ich własna delegacja. – Chcielibyśmy być w EKR, ale to jeszcze nie jest przesądzone – mówił Dworczyk.

Dlaczego nadal pozostają członkami PiS?

Koleżeński Sąd Dyscyplinarny PiS wykluczył z partii 38 posłów i dwóch senatorów skupionych wokół Mateusza Morawieckiego. Powodem było opuszczenie klubu parlamentarnego PiS i utworzenie klubu Rozwój Plus.

Postępowanie nie objęło Dworczyka, Müllera i Budy. Europosłowie nie należeli do klubu parlamentarnego PiS w Sejmie, dlatego nie mogli naruszyć obowiązku członkostwa w nim. Na razie pozostają więc formalnie członkami partii Jarosława Kaczyńskiego.

Mateusz Morawiecki zapowiedział, że najpóźniej 15 października powstanie nowa partia polityczna. Na ten dzień planowana jest konwencja Rozwoju Plus. Według Dworczyka deklaracje przystąpienia do stowarzyszenia złożyło około 3 tys. osób.

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