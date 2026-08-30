Nagranie z auta może pomóc śledczym ws. zabójstwa. Policja apeluje do kierowców

Opolscy policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności śmierci 49-letniej kobiety. Jej ciało odnaleziono 28 sierpnia w rejonie osiedla Żabieniec w Kędzierzynie-Koźlu. Prokuratura potwierdziła, że doszło do zabójstwa. Funkcjonariusze analizują zabezpieczone ślady i próbują ustalić, kto oraz jakie pojazdy znajdowały się tego dnia w pobliżu miejsca tragedii. Pomóc mogą zapisy kamer samochodowych, dlatego policja skierowała pilny apel do kierowców.

Byłeś tam między godz. 14 a 20? Sprawdź kamerę

O sprawdzenie nagrań proszone są osoby, które 28 sierpnia 2026 roku między godz. 14 a 20 przejeżdżały przez Kędzierzyn-Koźle. Policję interesują przede wszystkim materiały z trzech rejonów: osiedla Żabieniec, ogródków działkowych przy obwodnicy, położonych za osiedlem, a także centrum handlowego Odrzańskie Ogrody i pobliskich ulic.

Apel jest skierowany nie tylko do właścicieli samochodów osobowych. Zapisy mogą przekazać również kierowcy autobusów, pojazdów dostawczych i innych aut wyposażonych w kamery.

Nie trzeba było widzieć momentu ataku. Każde nagranie jest ważne

Śledczy podkreślają, że znaczenie może mieć także pozornie zwyczajne nagranie. Kamera mogła zarejestrować osobę, samochód, kierunek przejazdu lub sytuację, która dopiero po zestawieniu z innymi dowodami okaże się istotna.

Nie trzeba być bezpośrednim świadkiem przestępstwa. Policjanci proszą, aby nie kasować zapisów wykonanych we wskazanych miejscach i godzinach. Warto zachować cały oryginalny plik, a nie tylko jego wybrany fragment. Dzięki temu śledczy będą mogli sprawdzić dokładny czas rejestracji i pełny kontekst zdarzenia.

Jak przekazać nagranie policji?

Osoby dysponujące materiałem powinny skontaktować się z Wydziałem Kryminalnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Można zadzwonić na numer telefonu 47 864 22 02 lub napisać wiadomość mailową na adres [email protected]

Przy zgłoszeniu należy podać możliwie dokładne miejsce i godzinę przejazdu. Policja apeluje, aby kierowcy nie oceniali samodzielnie, czy zapis jest ważny. Nawet krótki fragment może pomóc w odtworzeniu trasy osoby lub pojazdu i wyjaśnieniu okoliczności zabójstwa.

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