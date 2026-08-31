Członek zarządu PKOl przerywa milczenie. Opowiedział o agresywnych atakach

Prezes Polskiego Związku Judo Krzysztof Wiłkomirski miał wgląd w prace Polskiego Komitetu Olimpijskiego jako członek zarządu tej organizacji. W programie „Rozmowa Piaseckiego” w TVN24 przybliżył kulisy działania tej organizacji.

W PKOl nie brakuje zwolenników Piesiewicza

Wiłkomirski podkreślił, że wielu członków zarządu do samego końca broniło prezesa Piesiewicza, aresztowanego tymczasowo w ubiegłym tygodniu. – Myślę, że można by było się zastanowić, dlaczego tak wiele osób w tamtym momencie go broniło, właściwie przez ostatnie miesiące, pomimo wielu naszych argumentów, które ciężko było zbić – mówił.

– Oni właściwie nie dawali kontrargumentów, tylko nas atakowali. Często w bardzo agresywny słowny sposób – podkreślał. – Podczas posiedzeń zarządu czy walnego, kiedy staraliśmy się wypowiadać swoje argumenty, było to przerywane. Byliśmy wręcz obrażani słownie – dodawał.

– Mam nadzieję tylko, że te osoby, które murem stały za prezesem, myślę, że miały ogromną świadomość tego, jak wygląda sytuacja w Polskim Komitecie Olimpijskim, w jaki sposób funkcjonuje prezes Piesiewicz i go broniły, mam nadzieję, że przestaną – przepraszam za określenie – się wygłupiać – stwierdził.

Wiłkomirski potwierdził, że do „ogromnych” obrońców Radosława Piesiewicza należeli m.in. Andrzej Supron czy Renata Mauer-Różańska. Jak mówił, w reakcji na argumenty osoby te obrażały się i stawały agresywne w swoich wypowiedziach.

PKOl chciał odwołać prezesa Piesiewicza. Blokował jednak te starania

Przypomniał, że już przed aresztowaniem zebrano 82 podpisy spośród 106 członków PKOl w sprawie walnego zgromadzenia z jednym punktem – odwołania prezesa. Ten jednak, łamiąc statut, blokował wszelkimi sposobami tę inicjatywę.

– Myślę, że tak by trwało, dlatego że zdawał sobie sprawę, że jego dni są policzone. Gdyby zgodnie z prawem, zgodnie ze statutem, a przede wszystkim może też z uczciwością taką ludzką, doprowadził do walnego, pod którym zebraliśmy podpisy, to w tej chwili by go nie było – stwierdzał Wiłkomirski.

Rozmówca TVN24 podkreślał, że Piesiewicz umowę z Zondacrypto podpisał w zupełnej tajemnicy przed zarządem i prezydium, daleko poza granicami kraju. Ukrywał też zresztą treść już podpisanej umowy.

Wyraził też nadzieję, że Piesiewicz sam zrezygnuje ze stanowiska, bo byłoby to „najwygodniejsze” i najlepsze dla relacji z MKOl-em. Jednocześnie przyznał, że nie wierzy w taki scenariusz. PKOl będzie wtedy musiał go odwołać lub czekać na interwencję Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

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