Jest szansa na dołączenie do TV Republika. Szukają kogoś, kto „nie boi się zadawać trudnych pytań”

TV Republika prowadzi casting na reportera lub reporterkę. Poszukiwana jest osoba, która „nie boi się zadawać trudnych pytań, potrafi rozmawiać z ludźmi i odnaleźć się w dynamicznym środowisku pracy oraz chce być tam, gdzie dzieją się najważniejsze rzeczy”. Od kandydata jest wymagana swoboda przed kamerą, gotowość do szybkiego reagowania na wydarzenia, refleks, dociekliwość reporterska, oraz zainteresowanie polityką, społeczeństwem i tym, co dzieje się w Polsce.

Stanowisko jest też odpowiednie dla osoby, która „nie czeka, aż temat sam do niej przyjdzie, jest gotowa do pracy w terenie, ma łatwość nawiązywania kontaktu z rozmówcami i umiejętność zadawania konkretnych pytań”. „Reporter to nie tylko osoba pojawiająca się przed kamerą. To przede wszystkim umiejętność dotarcia do informacji, rozmowy z bohaterami wydarzeń i przedstawienia widzom tego, co naprawdę dzieje się na miejscu” – czytamy na stronie stacji.

TV Republika rusza z castingiem na nowych reporterów. Oto szczegóły

Casting będzie składał się z krótkiego zadania reporterskiego oraz rozmowy. W celu zgłoszenia należy wysłać CV i krótki materiał wideo liczący maksymalnie 60 sekund. W nagraniu należy się przedstawić oraz powiedzieć, dlaczego zasługuje się na to, aby zostać reporterem Telewizji Republika. Zgłoszenia należy wysyłać na adres [email protected].

„To szansa dla osób, które chcą rozpocząć lub rozwinąć swoją karierę dziennikarską i pracować przy tworzeniu materiałów dla jednej z ogólnopolskich stacji informacyjnych. Nie szukamy osoby, która tylko dobrze wygląda w kadrze. Szukamy reportera. Do zobaczenia na castingu” – podkreślono we wpisie w mediach społecznościowych. TV Republika wcześniej szukała stażysty. Staż rozpoczął się w połowie czerwca i potrwa do końca września.

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