Sejm szykuje się na ostrą przepychankę. W tle nowy sędzia TK i weto Nawrockiego

Pierwsze po wakacyjnej przerwie posiedzenie Sejmu rozpocznie się 2 września. Tym razem parlamentarzyści wrócą do pracy w zmienionym układzie. Wszystko za sprawą rozłamu w PiS i odejścia grupy polityków skupionych wokół Mateusza Morawieckiego.

Rozłam PiS stał się faktem. Duże zmiany w Sejmie

Nowy klub Rozwój Plus nie będzie miał w sali plenarnej osobnego sektora. Posłowie zajmą miejsca pomiędzy ławami PiS i Konfederacji. Jak przekazał wiceszef Kancelarii Sejmu Jerzy Woźniak, miejsca dla nowej grupy zostaną wyznaczone od dolnych aż po górne rzędy.

Za ustalenia dotyczące nowej sejmowej codzienności po rozłamie w PiS ze strony środowiska Mateusza Morawieckiego odpowiadał poseł Łukasz Schreiber. Negocjacje z Kancelarią Sejmu miały przebiegać spokojnie i bez większych napięć.

Klub byłego premiera otrzyma również środki na bieżącą działalność. Nie będzie to jednak dodatkowy wydatek ponad dotychczasowy budżet Kancelarii Sejmu. Na całej sprawie finansowo ucierpi PiS, ponieważ pieniądze zostaną wydzielone z puli, która wcześniej przypadała partii Jarosława Kaczyńskiego.

– Każdy klub otrzymuje pieniądze na swoją działalność w zależności od liczby członków danego klubu. Jeśli teraz grupa posłów odeszła z klubu PiS, to klub PiS dostaje pomniejszone środki o tę kwotę, którą dostanie nowy klub – wyjaśniał Jerzy Woźniak.

Rozwój Plus może liczyć także na część sejmowych przywilejów. Nowy klub otrzyma między innymi dwa samochody służbowe.

Awantura w Sejmie o wybór nowego wicemarszałka

Rozłam w PiS może mieć znaczenie również przy wyborze nowego wicemarszałka Sejmu. W kuluarach pojawiają się głosy, że w tej kwestii szykuje się wielka polityczna przepychanka.

Na razie formalnego kandydata zaprezentowało jedynie PiS. Został nim Marcin Ociepa. Wcześniej partia Jarosława Kaczyńskiego zarzekała się, że nie zgodzi się na innego kandydata niż Elżbieta Witek. Teraz jednak szef klubu PiS Mariusz Błaszczak tłumaczył, że zwrot ma związek z problemami zdrowotnymi byłej marszałek Sejmu, która nawet przez kilka miesięcy może być wyłączona z politycznej aktywności.

O jedno wolne miejsce w Prezydium Sejmu może jednak rozegrać się szersza rywalizacja. Swojego przedstawiciela może zgłosić również Rozwój Plus, a o kandydaturze ma myśleć także Unia Centrum.

– PiS pozostaje, nawet po rozłamie, największym klubem opozycyjnym. 147 posłów to więcej niż 40. Miejsca w Prezydium są obsadzane na podstawie reprezentacji klubowej. Moja kandydatura została zgłoszona jeszcze przed rozłamem – zapewniał Marcin Marcin Ociepa.

Na wybór wicemarszałka trzeba będzie jednak poczekać. Nie dojdzie do niego podczas pierwszego posiedzenia po wakacjach. Sprawa ma zostać rozstrzygnięta podczas kolejnego posiedzenia Sejmu, zaplanowanego na 16–18 września. Ze względu na napięty harmonogram zapowiedziano jego wydłużenie o dodatkowy dzień – obrady będą prowadzone także we wtorek 15 września.

Na razie nie wiadomo, czy ostatecznie zwiększy się liczba wicemarszałków. Obecny marszałek Sejmu nie jest zwolennikiem takiego rozwiązania. – Jest uchwała Sejmu w tej sprawie. Uchwała Sejmu mówi, że jest marszałek i jest sześciu wicemarszałków. Nie planuję zmian tej uchwały – mówił Włodzimierz Czarzasty w TVN24.

Sejm wybierze nowego sędziego TK?

Choć rozłam w PiS będzie jednym z politycznych tematów pierwszego powakacyjnego posiedzenia, posłów czeka przede wszystkim pracowity początek nowego sezonu parlamentarnego.

Jednym z najważniejszych punktów będzie wybór nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. 18 września kończy się kadencja Justyna Piskorskiego. Sejm będzie więc musiał zdecydować, kto zajmie zwalniane miejsce.

Koalicja Obywatelska przedstawiła już swojego kandydata. To Maciej Berek, były minister, który w otoczeniu Donalda Tuska był określany jako „prawa ręka premiera”.

Ta kandydatura wywołała jednak kontrowersje. Krytycy przekonują, że wybór byłego ministra do TK może oznaczać jego dalsze upolitycznianie. W ten sposób rząd miałby powtarzać działania, które wcześniej sam krytykował w wykonaniu Prawa i Sprawiedliwości.

Na to, jak Polacy oceniają tę kandydaturę, wskazuje sondaż SW Research dla „Wprost”. 23 proc. ankietowanych popiera pomysł, by Maciej Berek został sędzią TK. Przeciwnego zdania jest 32,9 proc. badanych. Aż 44,1 proc. nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie.

Donald Tusk podczas Campusu Polska Przyszłości odniósł się do krytyki, która pojawiła się po wskazaniu Berka. – Jestem po stronie tych, którzy mówią, że trzeba postawić na skuteczność. Dostałem już za to po głowie – przyznał premier.

Szef rządu przekonywał, że Maciej Berek nie jest kandydatem politycznym. Jak podkreślał, nie należał do żadnej partii, a jego doświadczenie obejmuje przede wszystkim pracę nad kwestiami ustrojowymi i legislacyjnymi. – Mam do niego zaufanie, bo mam silny autorytet w rządzie i nie każdy chętnie mi się stawia, a on nie wahał się przed mówieniem, że z nim takie numery nie przejdą, jeśli przepisy są niekonstytucyjne – podkreślał Donald Tusk.

Burza wokół weta Nawrockiego. Posłowie zajmą się kryptowalutami

Wiele politycznych emocji wzbudzi również kwestia prezydenckiego weta do ustawy dotyczącej rynku kryptowalut. Sprawa nabrała tempa po nowych doniesieniach ws. afery Zondacrypto. Szef spółki Przemysław Kral usłyszał już zarzut udziału w oszustwie ogromnych rozmiarów.

Karol Nawrocki 11 czerwca po raz trzeci zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów.Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że parlament przeprowadzi debatę nad decyzją prezydenta.

– Odrzucenie tego weta to jest odrzucenie działań mafijnych z morderstwem w tle. To jest odrzucenie łapownictwa w stosunku do partii politycznych i w stosunku do ludzi. To jest tak naprawdę odrzucenie matactw, jeżeli chodzi o procedowanie nad tą ustawą. To jest tak naprawdę odrzucenie przyzwolenia na oszukiwanie ludzi – argumentował marszałek Sejmu.

Sejm. Zmiany w kodeksie wyborczym i prawo azylowe

Na pierwszym posiedzeniu posłowie zajmą się także szeregiem projektów ustaw. Jednym z nich będzie rządowa nowelizacja prawa farmaceutycznego. Projekt zakłada uchylenie całkowitego zakazu reklamy aptek i punktów aptecznych oraz wprowadzenie zasad, na jakich taka reklama będzie mogła być prowadzona.

Parlament ma również rozpatrzyć przedłużenie czasowego, terytorialnego zawieszenia prawa do azylu na granicy polsko-białoruskiej. Rozwiązanie obowiązuje nieprzerwanie od marca 2025 roku.

W porządku obrad znalazły się też przepisy dotyczące reklamy politycznej. Posłowie zajmą się sprawozdaniem komisji dotyczącym senackiego projektu ustawy o organach właściwych i postępowaniach w sprawach reklamy politycznej oraz odpowiedzialności za naruszenie obowiązków w tym zakresie. Celem projektu jest dostosowanie polskich przepisów do unijnego rozporządzenia z 2024 roku.

Posłowie będą pracować nad zmianami w kodeksie wyborczym i przepisach dotyczących referendum lokalnego. Projekt przewiduje między innymi modyfikację zasad przeprowadzania głosowania, ustalania wyników wyborów oraz funkcjonowania organów wyborczych. Zmienić mają się również zasady powoływania składów komisji wyborczych. Wśród osób, które mogą zostać do nich powołane, mają znaleźć się między innymi adwokaci, radcy prawni i notariusze.

W Sejmie pojawi się ponadto temat asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. W planie jest także praca nad rządowym projektem ustawy dotyczącej wykonywania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

W harmonogramie prac znalazło się także miejsce dla zmian w prawie wodnym oraz przepisów dotyczących odnawialnych źródeł energii.

Sejm. Zmiany dla sędziów i żołnierzy

W kolejnych dniach posiedzenia na pierwszy plan wysuną się między innymi kwestie związane z wymiarem sprawiedliwości. Posłowie wezmą pod lupę rządowy projekt zmian w prawie o ustroju sądów powszechnych.

Jednym z kluczowych założeń projektu jest zmiana zasad dotyczących przechodzenia sędziów w stan spoczynku. Zgodnie z proponowanymi przepisami sędzia będzie przechodził w stan spoczynku po ukończeniu 65. roku życia, chyba że odpowiednio wcześniej zadeklaruje chęć dalszego orzekania i przedstawi wymagane zaświadczenie dotyczące stanu zdrowia. Po spełnieniu tych warunków sędzia będzie mógł pracować maksymalnie do ukończenia 70 lat.

Parlamentarzyści zajmą się także projektem dotyczącym Żandarmerii Wojskowej. Celem nowelizacji jest zwiększenie możliwości działania formacji w związku z nowymi zagrożeniami, w tym cyberprzestępczością i terroryzmem. Projekt zakłada między innymi rozszerzenie właściwości Żandarmerii oraz dostępnych jej narzędzi służących wykrywaniu i ściganiu sprawców przestępstw i wykroczeń.

Wśród zadań formacji mają znaleźć się również m.in. kontrola ruchu kolumn wojskowych, ochrona polskich placówek zagranicznych czy nadzór nad przestrzeganiem zasad dotyczących noszenia munduru.

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