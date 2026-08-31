Afera Zondacrypto jak afera hazardowa? W obu przewija się jedno nazwisko

„Gazeta Wyborcza” porównuje aferę Zondacrypto to afery hazardowej z lat 2008-2009. Przypomniano, że w obu działał Artur Chodziński. Wcześniej jako agent Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a teraz emeryt i przedsiębiorca. Chodziński dla Zondacrypto pracuje od połowy maja 2025 r. Od stycznia 2023 r. jest na emeryturze. Były agent CBA wyjaśniał szczegóły prośby Przemysława Krala, który poszukiwał polityka rozumiejącego cokolwiek z kryptowalut.

Michała Moskala, którego rekomendował, poznał „dwa tygodnie wcześniej, na jakiejś konferencji”. „GW” podkreśliła, że szef Zondacrypto osobiście zna co najmniej dwóch polityków zainteresowanych kryptoaktywami. Chodzi o Sławomira Mentzena i Janusza Kowalskiego. Kral był z politykami na branżowej konferencji Next Block Expo i wziął z nimi udział w dyskusji panelowej. „Wyborcza” podała, że przed spotkaniem na Ibizie nie było nic wiadomo o zainteresowaniu Moskala kryptoaktywami.

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Pada sugestia, że powodem mogą być jego bliskie relacje z Jarosławem Kaczyńskim. Polityk Prawa i Sprawiedliwości po powrocie z hiszpańskiej wyspy zaczyna wykazywać aktywność podczas prac nad ustawą o kryptowalutach. M.in. wystąpił z Kowalskim na konferencji prasowej, gdzie poruszyli kwestię regulacji rynku kryptoaktywów. Moskal nie był członkiem prowadzonego przez Kowalskiego w Sejmie zespołu „Proste Podatki”, który spotykał się z przedstawicielami polskich firm branży kryptowalut.

Nie uczestniczył też w spotkaniach z przedstawicielami branży. W dniu konferencji z Kowalskim dołączył do sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowych Technologii. Z kolei afera hazardowa zaczęła się na początku 2028 r. CBA dowiedziało się o korupcyjnej ofercie, złożonej nieżyjącemu dziś już wrocławskiemu gangsterowi. Biznesmen związany z branżą hazardową powiedział mu, że zna ludzi z dojściami do urzędu miasta i że za łapówkę załatwi, co będzie chciał.

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O wszystkim dowiedziało się Centralne Biuro Antykorupcyjne. Chodziński zdobył nagranie rozmowy z gangsterem. Zaczęły się tajne operacje o kryptonimie „Yeti” i „Black Jack”. Telefoniczne rozmowy podsłuchane przez ówczesnego agenta CBA w ramach drugiej z tych operacji nigdy nie dostarczyły dowodu, że ktokolwiek – w wątku politycznym – złożył korupcyjną ofertę.

Chodziński dziś zapewnia, że jeśli Kral będzie mówił prawdę, to nic mu nie grozi, bo on żadnych przestępstw w relacji z szefem Zondacrypto nie popełniał. Były agent Centralnego Biura Antykorupcyjnego w kontekście rozmowy Moskala z Kralem zapewniał, że „w jego obecności o lobbingu nie było mowy, a podczas rozmowy w cztery oczy prezesa giełdy kryptowalutowej z posłem go nie było”. Zakończył, że nie śledził późniejszej aktywności Moskala w Sejmie.

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