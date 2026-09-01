TK może przestać działać od nowego roku? Wszystko przez jedną decyzję prezydenta

Pozornie nieistotny art. 6 ust. 2 pkt 9 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym stanowi, że do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego sędziów TK należy uchwalanie projektu dochodów i wydatków Trybunału. Jest on jednak niezwykle ważny, bo ten projekt budżetu minister finansów włącza do projektu budżetu państwa i bez żadnych zmian staje się budżetem TK. Bez tych środków Trybunału nie ma, bo to jednostka budżetowa, więc działa w oparciu o budżet.

Ciekawe, czy wiedział o tym i wziął to pod uwagę prezydent, który świadomie odmówił przyjęcia ślubowania od czterech poprawnie wybranych sędziów TK. Wskutek tego nie można było przeprowadzić Zgromadzenia Ogólnego sędziów TK i nie będzie budżetu na przyszły rok, czyli TK został w ten sposób legalnie zlikwidowany.

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