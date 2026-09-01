Prezes TK popełnił błąd? „Sytuacja bez precedensu stanie się faktem”

Ministerstwo Finansów nie uwzględniło w projekcie budżetu na 2027 r. środków na Trybunał Konstytucyjny. Powodem jest spór, czy dokument musiał zostać uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne sędziów TK. Trybunał Konstytucyjny podkreślił, że decyzja Andrzeja Domańskiego „jest pozbawiona podstaw prawnych”. „Przekazanie projektu budżetu w tym trybie jest zgodne z 30-letnią praktyką Trybunału” – podkreślono w komunikacie.

„Dziennik Gazeta Prawna” zapytał, co sądzą o tym eksperci. Prof. Jacek Zaleśny z UW ocenił, że rząd nie ma prawa do oceny tego, w jaki sposób został uchwalony projekt budżetu przedstawiony przez TK. – Jeśli prezes Trybunału przekazał dokument zatytułowany „projekt budżetu na rok 2027”, to czynność ta – zgodnie z ustawą o finansach publicznych – jest prawnie wiążąca dla ministra finansów –przekonywał.

Trybunał Konstytucyjny bez finansowania w 2027 r? „Nie możemy przymykać na to oczu”

– Jeżeli ustawa o organizacji i trybie postępowania przed TK stanowi, że uchwalenie projektu dochodów i wydatków Trybunału należy do kompetencji zgromadzenia ogólnego, a ono go nie uchwaliło, nie możemy przymykać na to oczu. Prezes TK nie ma uprawnień do jednoosobowego, indywidualnego działania w tym zakresie. Skoro projekt nie został przyjęty we właściwy sposób, minister miał prawo go odrzucić – ocenił z kolei konstytucjonalista dr Kamil Stępniak.

Według sędziego Trybunału Konstytucyjnego siódemka wybrana przez obecną koalicję liczy się z brakiem wynagrodzenia. – Są rzeczy ważne i ważniejsze. W tym przypadku rzeczą ważniejszą jest to, żeby Trybunał zaczął normalnie funkcjonować – ocenił Sławomir Patyra. Jego zdaniem „wszystkie instrumenty do tego, aby tak się stało, w swoich rękach trzyma prezes TK Bogdan Święczkowski”. – Jeśli nie zechce ich użyć, to sytuacja bez precedensu niestety stanie się faktem – zakończył Patyra.

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