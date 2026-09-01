Ile kosztowało wydarzenie Nawrockiego w Juracie? Jest głos z Pałacu Prezydenckiego

W miniony weekend w prezydenckiej rezydencji w Juracie odbyło się wydarzenie „Przyszłość.pl”, w czasie którego przedstawiciele młodego pokolenia mogli spotkać się z Karolem Nawrockim. O koszty, jakie pochłonęła organizacja imprezy, był pytany Rafał Leśkiewicz.

Ile kosztowało wydarzenie Nawrockiego w Juracie? Rzecznik prezydenta zabrał głos

– Przede wszystkim, rzecz najważniejsza: nasi artyści nie wzięli żadnych honorariów za występy na scenie, która została przygotowana w Juracie. Te środki pochodziły z budżetu kancelarii prezydenta. Przygotowujemy dokładne podliczenie tych środków – zapowiedział rzecznik prezydenta na antenie Polsat News.

– Nasze wydarzenie z młodymi Polakami, gdzie i w sobotę, i w niedzielę ponad 800 osób spotkało się z prezydentem było finansowane z budżetu Kancelarii Prezydenta. Tak jak wszystkie tego typu wydarzenia, gdzie prezydent spotyka się z Polakami. Bo to jest istota funkcjonowania prezydenta RP – podkreślił Rafał Leśkiewicz.

Rzecznik Nawrockiego o spotkaniu w Juracie. „Przyjechali piękni, młodzi, mądrzy ludzie”

Współpracownik Karola Nawrockiego zaznaczył, że koszty były „bardzo niskie”, a jako argument wskazał m.in. fakt, że wydarzenie było organizowane w rezydencji prezydenta. – Nie wynajmowaliśmy żadnych specjalnych obiektów. Na lądowisku dla helikoptera postawiliśmy scenę. Artyści zagrali koncerty. Odbyły się dwie bardzo ciekawe debaty – wymieniał Rafał Leśkiewicz.

– Ale to co jest najistotniejsze: spotkanie młodych z prezydentem, długa sesja Q&A. I mogę powiedzieć, że na to spotkanie przyjechali piękni, młodzi, mądrzy ludzie, którzy chcieli porozmawiać o przyszłości Polski. Ale przede wszystkim adresowali też swoje potrzeby, problemy – podsumował rzecznik prezydenta.

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