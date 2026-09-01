Uczniowie zaskoczeni, obok nich siedział prezydent. Potem złożył im życzenia

1 września w placówkach edukacyjnych w całej Polsce zainaugurowano Nowy Rok Szkolny 2025/2026. By celebrować wspólnie z dziećmi i młodzieżą powrót do nauki, prezydencka para – Marta Nawrocka i Karol Nawrocki – udali się w podróż na północ od Warszawy.

Tam – w Komornicy – znajduje się wyjątkowe Liceum Ogólnokształcące – im. mjra Konstantego Mikołaja Radziwiłła. W ofercie ma m.in. klasy mundurowe (policyjnej, wojskowej i strażackiej), a także prawnicze.

– Wypływamy wszyscy z wielkiego lądu, który jest czasem młodzieńczym, i dopiero po długim czasie dopływamy do swojej dorosłości. To jest ten moment, w którym kształtujecie się wy, jako przyszła elita Rzeczypospolitej, ci, którzy będą brać odpowiedzialność za Polskę – zaznaczyła głowa państwa.

Prezydent nawiązał do zakazu, który zaproponowała szefowa MEN

Nawrocki złożył młodym serdeczne życzenia. – Aby był to kolejny rok i kolejne lata chłonięcia tego, co najważniejsze – edukacji, relacji, przyjaźni, a często pewnie także miłości. Ten czas już nigdy nie wróci – zaznaczył.

Podczas przemówienia prezydent nawiązał do głośnej ustawy, którą niedawno podpisał. W życie wszedł dzisiaj zakaz używania telefonów komórkowych (smartfonów), a także innych urządzeń elektronicznych (chodzi tu o takie, które umożliwiają komunikację i nagrywanie obrazów czy dźwięków) w szkołach podstawowych – zarówno na przerwach, jak i lekcjach. To pomysł ministerstwa edukacji narodowej – resortu Barbary Nowackiej.

– By zrozumieć drugiego człowieka, trzeba odciągnąć wzrok od telefonu, spojrzeć mu w oczy, bo dialog rozpoczyna się nie wtedy, gdy ktoś zaczyna mówić, ale dopiero wtedy, gdy ktoś zaczyna słuchać i odpowiadać – zauważył.

Marta Nawrocka: Dobrze wiem, co oznacza mundur

Pierwsza dama nawiązała natomiast do klas, do których uczęszczają uczniowie mazowieckiej placówki.

– Przez wiele lat pełniłam służbę w Krajowej Administracji Skarbowej i dobrze wiem, co oznacza mundur. To wielka odpowiedzialność, gotowość do pełnienia służby Polsce i drugiemu człowiekowi. To też wartości, którymi trzeba kierować się każdego dnia, również po służbie – podkreśliła Nawrocka.

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