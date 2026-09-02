Pilne poszukiwania małżeństwa z Rybna. Opublikowali niepokojące wpisy i nagle zniknęli

Komenda Powiatowa Policji w Działdowie poinformowała 29 sierpnia, że para była widziana po raz ostatni na terenie miejscowości Nowa Wieś w powiecie działdowskim w woj. warmińsko-mazurskim.

Trwają poszukiwania Doroty i Jacka Pochmanów. Co wiadomo?

Z komunikatu śledczych wynika, że małżeństwo może obecnie przebywać w okolicach miejscowości Dąbrówno. Zaginieni prawdopodobnie poruszają się samochodem marki Ford Mondeo o numerze rejestracyjnym WW 7864C. Zaapelowano, aby osoby, które widziały zaginionych lub wiedzą, gdzie mogą przebywać, skontaktowały się z policją pod numerami telefonów: 47 732 32 00 lub 47 7323201. Informacje w tej sprawie można też przekazywać wszystkim pozostałym jednostkom policji w kraju.

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Policja szuka Doroty i Jacka Pochmanów. Niepokojące publikacje w sieci

Jak wynika z ustaleń medialnych, przed zniknięciem para zostawiła list pożegnalny, który opublikowała w mediach społecznościowych Dorota Pochman. Z kolei jej mąż miał zamieścić w sieci wpisy o podobnym charakterze.

W liście para wskazała m.in., że została „wyrzucona z nieruchomości” , a także, że została pozbawiona „pracy, pieniędzy, całego dorobku życia” . Wobec małżeństwa miały być też kierowane „fałszywe oskarżenia i pomówienia” . Policja potwierdziła autentyczność dokumentu w rozmowie z „Faktem” .

Potrzebujesz pomocy?

Przypominamy, jeśli potrzebujesz wsparcia, nie czekaj, możesz uzyskać natychmiastową pomoc psychologiczną pod bezpłatnymi numerami telefonów:

800 70 2222 – Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym (numer czynny całodobowo i bezpłatnie),

116 123 – bezpłatny i anonimowy telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym (czynny codziennie w godz. 14:00–22:00),

116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (całodobowy i bezpłatny).

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