Polska strona zwróci się z notyfikacją do KE. Pójdziemy śladami Niemiec

Kontrole na granicy z Niemcami i Litwą przedłużone zostały podczas wakacji – o czym informował rząd. Jak zaznaczano w komunikacie prasowym – prowadzone są one „wyrywkowo” i „na wyjeździe z Polski”.

Funkcjonariusze Straży Granicznej, a także żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej i Żandarmerii Wojskowej, a w razie potrzeby również Policja i Inspekcja Transportu Drogowego typują osoby i pojazdy, a następnie zatrzymują je w celu m.in. „sprawdzenia dokumentów tożsamości oraz, w uzasadnionych przypadkach, bagażu i czy samochodu”. „Średni czas kontroli to kilka minut, ale może się wydłużyć przy większym ruchu lub konieczności dokładniejszej weryfikacji” – informowano.

Dlaczego władze Warszawy zdecydowały się na taki ruch? Ma to związek ze „wzrostem prób nielegalnego przekraczania granicy, zmianami w polityce migracyjnej w krajach sąsiednich, koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa oraz skuteczniejszym nadzorem nad ruchem transgranicznym”. „Celem jest bezpieczeństwo obywateli, a kontrole są organizowane tak, by jak najmniej utrudniać życie mieszkańcom i podróżnym” – wskazywał resort, którego szefem jest Marcin Kierwiński.

Z ustaleń RMF FM wynika, że kontrole zostaną przedłużone aż do 2 kwietnia 2027 roku.

Kontrole zostaną przedłużone. Wiceminister zabrał głos

Notyfikację w tej sprawie Polska skieruje do unijnego organu – Komisji Europejskiej. Informację potwierdził w rozmowie z radiem Maciej Duszczyk – wiceszef MSWiA.

I choć kontrole potrwać mają do przyszłego roku, to jednak – jeśli sytuacja na to pozwoli – mogą zostać zakończone wcześniej.

Niedawno notyfikację ws. tymczasowych kontroli złożyły do KE władze Berlina, które chcą prowadzić je do 15 marca 2027 r. – dowiedziało się RMF.

Jeśli chodzi o władze Wilna – nie zleciły służbom kontroli na granicy z Polską (robi to jednostronnie Polska).

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