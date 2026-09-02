Tusk zapowiedział wejście „naszych sędziów” do TK. „Premier powiedział prawdę”

Trybunał Konstytucyjny to organ polityczny w dużo większym sensie niż sąd. Dlatego nazywa się Trybunałem, a nie Sądem. Składa się z 15 prawników wybieranych na 9-letnie kadencje przez organ polityczny, jakim jest Sejm. Wybiera ich więc większość parlamentarna. Dlatego „wchodzą” oni do gmachu TK jako reprezentanci rządzącej partii. Dopiero jak zaczną orzekać, to pozostaną niezawiśli. Dlatego nie ma niczego nieprawdziwego i naruszającego zasady praworządności w wypowiedzi Donalda Tuska.

TK jest konstytucyjny, ale polityczny