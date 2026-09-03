„Afery już nie obalają rządów”. Prof. Chwedoruk ujawnia, co naprawdę zadecyduje o wyborach

Agnieszka Niesłuchowska, „Wprost”: Polityczna jesień zaczęła się na dobre, pierwsze powakacyjne posiedzenie Sejmu zaczęło się od politycznej pyskówki i przerzucania się posłów KO i PiS odpowiedzialnością za aferę Zondacrypto. Czy ta sprawa stanie się jednym z głównych motywów kampanii parlamentarnej?

Prof. Rafał Chwedoruk: Będzie to jeden z punktów kampanii, choć trudno powiedzieć, czy najważniejszy. Z jednej strony to afera czytelna, obfitująca w proste sytuacje wyjęte z powszechnych podejrzeń społecznych wobec świata polityki. Z drugiej – tematyka bezpieczeństwa finansowego państwa oraz światowego rynku kryptowalut jest zrozumiała głównie dla młodszych i średnich wiekowo wyborców.

Trudno przesądzić, jak może to wpłynąć na końcowy podział mandatów. Żyjemy w bardzo stabilnym systemie partyjnym i pojedyncze wydarzenia nie mają już takiej siły oddziaływania jak 20-30 lat temu. Główne formacje polityczne nauczyły się radzić sobie z takimi aferami.

Kto może najwięcej stracić na tym skandalu i zeznaniach byłego szefa Zondacrypto Przemysława Krala?

Afera rozgrywała się podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości, więc próby przerzucenia winy na obecnie rządzących nie będą miały większego znaczenia. Rządzący mają własne problemy, z którymi muszą się mierzyć. Cała ta sytuacja będzie jednak elementem rozgrywki wewnątrz prawicy – między PiS-em a środowiskiem Rozwoju Plus.