Guru kryptowalut doprowadzony do prokuratury. „Jestem poszkodowany!”

Inwestor giełdowy Rafał Zaorski został w środę po południu doprowadzony do śląskiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach. Do budynku wprowadzili go funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Sprawa jest związana z giełdą kryptowalut Zondacrypto. Według medialnych doniesień Zaorski miał związki z zaginionym Sylwestrem Suszkiem oraz założoną przez niego giełdą BitBay, która została później przekształcona w Zondacrypto.

– Jestem poszkodowany! – powiedział Zaorski oczekującym przed budynkiem dziennikarzom.

Trzy osoby zatrzymane w sprawie Zondacrypto

Prokuratura Generalna poinformowała, że w środę zatrzymano łącznie trzy osoby. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali J.W. i A.P., natomiast funkcjonariusze CBZC – R.Z.

Podczas przeszukań śledczy zabezpieczyli luksusowe samochody, zegarki, biżuterię, dokumentację oraz znaczną ilość gotówki. W dalszej kolejności zaplanowano przesłuchania zatrzymanych. Dopiero po ich zakończeniu prokuratura ma zdecydować o kolejnych czynnościach. Na razie nie podano, w jakim charakterze przesłuchany zostanie Zaorski ani czy którejkolwiek z zatrzymanych osób przedstawiono zarzuty.

Żurek: mogą mieć kluczowe informacje

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał, że zatrzymani mogą dysponować ważnymi informacjami oraz dowodami dotyczącymi afery Zondacrypto.

Według szefa resortu sprawiedliwości ich wiedza może być istotna również dla wyjaśnienia zaginięcia Sylwestra Suszka. Postępowanie w tej sprawie zostało połączone ze śledztwem dotyczącym osób poszkodowanych w związku z działalnością giełdy.

Tajemnicze zaginięcie twórcy BitBay

Sylwester Suszek był twórcą giełdy kryptowalut BitBay, działającej później pod nazwą Zondacrypto. Okoliczności zaginięcia Sylwestra Suszka pozostają jednym z wątków badanych przez śledczych. Prokuratura poszukuje obecnie kolejnych dowodów i analizuje zabezpieczone materiały. Więcej informacji o sytuacji zatrzymanych ma zostać przekazanych po zakończeniu czynności procesowych.

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