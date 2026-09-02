19-latek przyznał się do zabójstwa w Kędzierzynie-Koźlu. Mężczyzna ma na sumieniu coś więcej

W piątek 28 sierpnia w Kędzierzynie-Koźlu doszło do zabójstwa 49-letniej kobiety. Czynności w tej sprawie prowadzili policjanci, którzy zwrócili się z apelem do kierowców, którzy tego dnia w godzinach od 14 do 20 przejeżdżali przez rejon osiedla Żabieniec, pobliskich ogródków działkowych oraz centrum handlowego Odrzańskie Ogrody i posiadają nagrania z kamer samochodowych. Na ich podstawie śledczy odtwarzali przebieg zdarzeń i ustalali rysopis poszukiwanej osoby.

19-latek zatrzymany w pobliżu miejsca zabójstwa. Przełom ws. morderstwa Diany R.

Przełom w sprawie nastąpił we wtorek w godzinach popołudniowych. Funkcjonariusze pojawili się w rejonie miejsca morderstwa po otrzymaniu od mieszkańców informacji o odnalezieniu przedmiotu, który mógł mieć znaczenie dla prowadzonego postępowania. Policjanci w pewnym momencie zauważyli mężczyznę idącego skrajem lasu, którego wygląd odpowiadał rysopisowi ustalonemu przez śledczych podczas analizy monitoringu.

Funkcjonariusze natychmiast podjęli interwencję i zatrzymali 19-latka. Podczas przeszukania plecaka u mężczyzny znaleziono nóż oraz młotek. Drugie z narzędzi było uznane za potencjalne narzędzie zbrodni. Zabezpieczone przedmioty, podobnie jak pozostały materiał dowodowy zgromadzony w toku postępowania, zostały poddane dalszym badaniom. Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu Przemysław Bar podkreślił, że ekspertyzy zlecono w trybie pilnym.

Zabójstwo w Kędzierzynie-Koźlu. Jakub L. przyznał się do winy i usłyszał zarzuty

Ich przedmiotem jest ujawnienie śladów biologicznych, genetycznych na młotku i plecaku. 19-latek trafił do aresztu. Jakub L. przyznał się do winy. Mężczyzna usłyszał zarzut zbrodni i zabójstwa Diany R. poprzez zadanie jej pięciu ciosów młotkiem w głowę oraz ciosu nożem w brzuch. Drugi zarzut dotyczy spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz usiłowania zabójstwa w Opolu Jana K. z 4 na 5 lipca 2026 r.

Mężczyzna składa wyjaśnienia dotyczące zbrodni w Kędzierzynie-Koźlu. – Postawa podejrzanego oraz padające treści wskazują, że konieczne będzie badanie Jakuba L. przez biegłych lekarzy psychiatrów celem oceny jego poczytalności – podsumował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu. Z wyjaśnień 19-latka wynika, że zarówno 49-latka jak i mężczyzna z Opola byli przypadkowymi ofiarami. Jakubowi L. może grozić nawet dożywocie.

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