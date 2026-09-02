Gorąca debata przed wyborami w Krakowie. Owca przyniosła rywalce biały stołek

W debacie „Super Expressu” przed przedterminowymi wyborami prezydenta Krakowa doszło do ostrej wymiany zdań między Aleksandrą Owcą z Partii Razem a Moniką Piątkowską z komitetu Ponad Podziałami, popieraną przez KO i PSL. Owca zapytała rywalkę, czy po ewentualnym zwycięstwie zwolni partyjnych działaczy, którzy zajmują stanowiska w miejskich i wojewódzkich spółkach, choć nie wykonują realnej pracy. Nawiązała w ten sposób do zarzutów o „epidemię kolesiostwa”, która jej zdaniem była jednym z powodów odwołania poprzedniego prezydenta.

– Polityka stołków musi się skończyć, pani senator – powiedziała kandydatka Razem, ustawiając obok Piątkowskiej przyniesiony do studia biały stołek.

Piątkowska odpowiada: Dokonam przeglądu

Monika Piątkowska nazwała sprawę „dętą aferą”. Zadeklarowała, że chce współpracować ze specjalistami i ekspertami, a także z doświadczonymi pracownikami krakowskiego magistratu oraz miejskich spółek.

Zapowiedziała jednocześnie przegląd kadr. Zapewniła, że osoby, które nie wykonują swoich obowiązków, nie znajdą miejsca w jej zespole – niezależnie od tego, czy należą do partii politycznej.

– Oczekuję rzetelności, profesjonalizmu i pracowitości. Efekty pracy muszą być i zapewniam, że będą – mówiła senator.

Aleksandra Owca uderzyła w sztab rywalki

Kandydatka Razem uznała odpowiedź Piątkowskiej za „niesamowitą bajkę”. Zarzuciła jej, że nie odniosła się wprost do sytuacji swojego szefa sztabu, który jest radnym Krakowa i jednocześnie zajmuje stanowiska w dwóch województwach.

Piątkowska skrytykowała natomiast wykorzystanie gadżetu podczas debaty. Stwierdziła, że uczciwe zasady powinny pozwalać na przynoszenie takich przedmiotów wszystkim kandydatom albo nie pozwalać na to nikomu. Owca odpowiedziała, że jej gest nie był „ruchem poniżej pasa”.

Przedterminowe wybory w Krakowie już 27 września

Głosowanie odbędzie się po majowym referendum, w którym ze stanowiska odwołano Aleksandra Miszalskiego z KO. Do wyboru jego następcy obowiązki prezydenta wykonuje Stanisław Kracik. Same wybory zaplanowano na 27 września. O urząd ubiegają się m.in. Aleksandra Owca, Monika Piątkowska, Marian Banaś, Bartosz Bocheńczak, Michał Drewnicki, Łukasz Gibała, Daria Gosek-Popiołek, Jan Hoffman, Michał Klimek, Sławomir Pietrzyk, Łukasz Wantuch i Marianna Schreiber.

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