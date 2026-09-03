Desperacja TV Republika. „Żeby Tusk nie był w siódmym niebie”

We wtorek 1 września 2026 r. minął termin przelania na konto Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji kolejnej raty za koncesję. Jak podaje „Gazeta Wyborcza” TV Republika powinna wpłacić 2 043 718,10 zł. W środę departament Budżetu i Finansów KRRiT podczas posiedzenia poinformował członków organu o braku przelewu ze strony stacji Tomasza Sakiewicza. Jeśli pieniądze nie wpłyną to Telewizja Republika dostanie wezwanie do zapłaty.

TV Republika znowu nie zapłaciła za koncesję. Oburzenie po zarzutach stacji Sakiewicza

Zostanie ono uznane za doręczone, gdyby nie zostało odebrane dwa razy. Kolejnym krokiem będzie wystąpienie o egzekucję długu, co może doprowadzić do zablokowania kont stacji. Z racji opóźnienia TV Republika będzie musiała doliczyć do rachunku 400 tys. zł odsetek. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wyraziła oburzenie oskarżeniami stacji dotyczącymi nękania.

– Sprzeciwiamy się tym oskarżeniom, że działamy przeciwko TV Republika, w kwestii koncesji wszystkich traktujemy tak samo – przekonywał prof. Tadeusz Kowalski. We wtorek o godz. 22.40 podczas drugiej części programu magazynu satyrycznego „Piachem w tryby” widzowie stacji Sakiewicza mogli zobaczyć znaczek, który informował o tym, że stacja „zbiera środki na opłatę koncesyjną”. W środę wieczorem pasek postępu pokazywał, że zebrano trzy proc.

TV Republika ma kolejne kłopoty z koncesją. Uruchomiono zbiórkę

– Donald Tusk ma nadzieję, że nie uda się nam zebrać na tę koncesję. A jak nie zbierzemy, Tusk osiągnie swój cel, będziemy mieli mniejsze zasięgi. Tusk będzie w siódmym niebie – podkreślono w środę na antenie stacji. Problem z koncesją Telewizji Republika nie jest nowy i było o nim głośno w pierwszych miesiącach tego roku. Wówczas w KRRiT nie udało się przegłosować wniosku, aby stacji rozłożono na raty miesięczne roczną ratę za koncesję.

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