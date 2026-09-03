Przełom w napiętych relacjach Nawrocki-Sikorski? „Zaakceptuje kandydata na ambasadora”

Jeszcze za prezydentury Andrzeja Dudy, niedługo po objęciu rządów przez Koalicję 15 Października i Donalda Tuska, wybuchł spór pomiędzy KPRP a MSZ. Szef resortu – Radosław Sikorski – odwołał ponad 50 ambasadorów, a także wycofał kandydatury wskazanych przez Zjednoczoną Prawicę dyplomatów i zaproponował własne. Nie zostały one zaakceptowane przez poprzednika Karola Nawrockiego, jak i jego samego – dlatego też niektórymi placówkami kierują dziś chargé d’affaires (pełniący obowiązki ambasadorów).

Niedawno MSZ miał zwrócić się do KPRP ws. jednej z kandydatur – o czym poinformował na platformie X Przydacz. Poddał gorzkiej ocenie treść dokumentu przesłanego do kancelarii. „Panie Ministrze Radosławie Sikorski, jeśli pyta Pan o opinię Prezydenta RP w sprawie kandydata na stanowisko kierownika placówki, to uprzejma prośba, aby następnym razem wyrażał się Pan nieco jaśniej. Podpowiedź na przyszłość: załączana kopia zdjęcia kandydata nie powinna być wykonywana techniką chiaroscuro [czyli techniką światłocienia, która powoduje, że postać na obrazie jest słabiej widoczna – przyp. red.]” – wytknął.

Spór o ambasadorów. Zaskakująca decyzja prezydenta ws. kandydata zaproponowanego przez szefa MSZ. „Brak uwag”

Na wpis szefa prezydenckiego biura polityki międzynarodowej zareagował rzecznik prasowy MSZ. „Próbujemy się domyślać, o kogo może Panu chodzić. Być może jest to osoba, której kandydatura została wycofana dziewięć miesięcy temu, ale to nie najlepiej świadczyłoby o sprawności KPRP” – odparł ironicznie. Zwrócił się też do kancelarii, by przesłała dokumenty do MSZ – celem ich weryfikacji.

Czy faktycznie chodziło o sprawę sprzed blisko roku? „Pudło. Nad niczym tam nie panujecie, nawet nad tym co i komu wysyłacie. To jak Państwo chcecie panować nad polityką zagraniczną ważnego państwa?” – odpowiedział gorzko Przydacz. Wskazał też, że dokument przesłany został pod koniec sierpnia tego roku.

Co ciekawe, kandydat zaproponowany przez MSZ otrzymał akceptację głowy państwa. „Prezydent RP nie zgłasza uwag do tej osoby. Mimo kompromitująco słabej jakości fotografii, osoba wskazana w dokumencie jest godna pełnienia funkcji ambasadora i Pan Prezydent z przyjemnością przyjmie od niej listy uwierzytelniające w uzgodnionym terminie. Ale widać, że chaos jest Waszym drugim imieniem” – podsumował.

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