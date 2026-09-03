Kolejny incydent nad Bałtykiem z udziałem rosyjskiego samolotu. Szef MON ujawnił szczegóły

„Kolejny incydent nad Bałtykiem z udziałem rosyjskiego samolotu rozpoznawczego IŁ-20. 40 km na północ od Ustki nasze myśliwce przechwyciły rosyjski samolot, który nie miał włączonych urządzeń identyfikacyjnych i stwarzał zagrożenie dla lotnictwa cywilnego. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej” – podał w mediach społecznościowych minister obrony narodowej.

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