Kolejny incydent nad Bałtykiem z udziałem rosyjskiego samolotu. Szef MON ujawnił szczegóły
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Kolejny incydent nad Bałtykiem z udziałem rosyjskiego samolotu. Szef MON ujawnił szczegóły

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Pilne. Wkrótce więcej informacji
Pilne. Wkrótce więcej informacji Źródło: Wprost
Władysław Kosiniak-Kamysz podał, że polskie myśliwce przechwyciły 40 km od Ustki rosyjski samolot, który nie miał włączonych urządzeń identyfikacyjnych. Nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej.

„Kolejny incydent nad Bałtykiem z udziałem rosyjskiego samolotu rozpoznawczego IŁ-20. 40 km na północ od Ustki nasze myśliwce przechwyciły rosyjski samolot, który nie miał włączonych urządzeń identyfikacyjnych i stwarzał zagrożenie dla lotnictwa cywilnego. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej” – podał w mediach społecznościowych minister obrony narodowej.

Wkrótce więcej informacji