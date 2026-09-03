Prokuratura chce przesłuchać Nawrockiego. Prezydent odpowiedział: Urojenia ministra

Prokuratura wydała komunikat ws. przesłuchania w charakterze świadka Karola Nawrockiego w śledztwie związanym z niedopuszczeniem sędziów TK do orzekania. Prezydent został poproszony o wskazanie dogodnego terminu i miejsca. Nawrocki powiedział dziennikarzom, że „z tym już obecna władza i rządzący zostaną w polskiej historii”. – Jak wylicza mi się rekordy różne jako prezydentowi Polski, to chyba będę bił też rekordy w byciu przesłuchiwanym przez prokuraturę – zaczął.

Głowa państwa przypomniała, że niedawno spędziła około dwie godziny w innej sprawie, która została umorzona”. Nawrocki zaznaczył, że jest obywatelem jak każdy inny. – Myślę, że prezydent ma dużo więcej bardzo ważnych zagadnień w Polsce i na arenie międzynarodowej niż odpowiadanie na pewne urojenia ministra sprawiedliwości. Oczywiście zaproszę prokuraturę na przesłuchanie i usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuję osobiście – przekonywała głowa państwa.

Przesłuchanie Karola Nawrockiego w śledztwie ws. sędziów TK. Prezydent odpowiada

– Więc dojdzie z całą pewnością do takiego przesłuchania. Możecie być państwo spokojni. Już dzisiaj zapraszam śledczych, natomiast uznaję, że jest to obciążające dla obecnej władzy i tych postępowań prokuratorskich wobec mojej osoby, czy próba przesłuchania mnie jako świadka jest naprawdę dużo. To nie jest poważne dla państwa polskiego – kontynuował Nawrocki. Prezydent nie chciał mówić o dacie i miejscu przesłuchania, zwracając uwagę na swoje obowiązki.

– Ponad 300 rozpatrzonych ustaw. Z resztą ta jesień jest też mocno międzynarodowa, jest wiele zobowiązań. Jest spotkanie tradycyjne ONZ już we wrześniu, jest pewna inicjatywa dla polskich przedsiębiorców i biznesmenów, zostałem zaproszony na wykład do Arabii Saudyjskiej, jest Arraiolos, Grupa Wyszehradzka, więc jest zbyt wcześnie, żebym powiedział, kiedy się spotkamy – podsumował Nawrocki.

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