TK czeka kryzys finansowy? Emerytura Pawłowicz i innych sędziów może zostać wstrzymana

Ministerstwo finansów przedstawiło projekt Budżetu Państwa 2027, który trafił niedawno do Rady Dialogu Społecznego. Przedstawiciele środowisk pracowników i pracodawców mają wkrótce go wkrótce zaopiniować. Według MF przychody w 2027 r. wyniosą niecałe 700 mld zł, zaś wydatki zbliżą się do 1 bln. Deficyt sięgnie ok. 300 mln PLN. Resort oszacował, że wzrost produktu krajowego brutto (PKB) wyniesie 3 proc.

Dziennik „Fakt” zwrócił uwagę, że w projekcie krajowego budżetu nie uwzględniono wydatków na TK. Ministerstwo tłumaczyło, że stało się tak, bo plan dochodów i wydatków organu władzy sądowniczej nie został uchwalony na Zgromadzeniu Ogólnym TK – czego wymaga prawo.

Prezes TK przesłał niedawno resortowi Andrzeja Domańskiego dokument, z którego wynika, że organ konstytucyjny potrzebuje blisko 80 mln zł, by móc w 2027 r. funkcjonować. Brak tych pieniędzy oznacza m.in., że pracownicy TK przestaną otrzymywać wynagrodzenia. Chodzi tu oczywiście także o sędziów (w tym tych w stanie spoczynku).

Emerytury sędziów TK mogą być zagrożone. Tu będą mogli dochodzić swoich praw

Pawłowicz otrzymuje sędziowską emeryturę w wysokości ponad 30 tys. (brutto) – co stanowi 75 proc. pensji członka TK. Jeśli projekt budżetu nie uwzględni wydatków na Trybunał, może ona przestać nagle otrzymywać świadczenie.

Jaki krok mogą wtedy wykonać sędziowie? Na to pytanie odpowiedział „Faktowi” ekspert – Marcin Wojewódka.

– W takim przypadku uprawnione osoby powinny dochodzić swoich praw od budżetu państwa i to przed sądami powszechnymi. Z tym trzeba by się zastanowić, jak sformułować stronę pozwaną w takim pozwie, aby nie okazało się, że nawet prawomocny i opatrzony klauzulą natychmiastowej wykonalności wyrok nie będzie możliwy do zrealizowania z uwagi na wspomniany brak środków na rachunku bankowym. Szczególnie, że nie ma żadnych podstaw do twierdzenia, że jakikolwiek inny organ państwa, np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przejmuje w takim przypadku zobowiązania wobec sędziów w stanie spoczynku – wskazał problem specjalista z Instytutu Emerytalnego.

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