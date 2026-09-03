Nawrocki pozbawił złudzeń. „Nie wygląda na to, że przed najbliższymi wyborami się uda”

Karol Nawrocki został zapytany przez dziennikarzy, czy jest możliwe porozumienie z MSZ w sprawie ambasadorów. Prezydent podkreślił, że „było bardzo blisko i nawet zostało ono wypracowane z Radosławem Sikorskim”. – Było kilka tur negocjacji: moich bezpośrednio z ministrem Sikorski i naszych współpracowników. Doszliśmy do konkretnego, spisanego porozumienia, jak to może wyglądać, z odpowiedzialnością za Polskę. Została wyłącznie jego realizacja – mówił Nawrocki.

Głowa państwa podkreśliła, że „nie ma góry i swojego zwierzchnika”, w przeciwieństwie do ministra spraw zagranicznych, w związku z tym to po jego stronie „zadecydowano o tym, że wszelkie porozumienia z prezydentem, nawet jeśli są dobre dla Polski, nie mogą być realizowane”. – Więc nie wygląda na to, że przed najbliższymi wyborami uda się dojść do porozumienia – podsumował Nawrocki.

Minister Karola Nawrockiego zaczepił Radosława Sikorskiego

W środę szef Biura Polityki Międzynarodowej głowy państwa w mediach społecznościowych zaczepił Sikorskiego. „Jeśli pyta pan o opinię prezydenta w sprawie kandydata na stanowisko kierownika placówki, to uprzejma prośba, aby następnym razem wyrażał się pan nieco jaśniej. Podpowiedź na przyszłość: załączana kopia zdjęcia kandydata nie powinna być wykonywana techniką chiaroscuro” – napisał Marcin Przydacz.

W imieniu szefa odpowiedział mu rzecznik MSZ. „Dobrze, że publicznie potwierdza pan, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych konsultuje z prezydentem kandydatury na kierowników placówek. Dokumenty wychodzące z MSZ są zupełnie innej jakości, nawet papier mamy inny. Proszę skontrolować własne kserokopiarki i obieg dokumentacji w Kancelarii Prezydenta” – skomentował Maciej Wewiór. Dodał, że może chodzić o kandydaturę wycofaną dziewięć miesięcy wcześniej.

Rzecznik MSZ odpowiada

„To nie najlepiej świadczyłoby o sprawności KPRP. Aby w pełni wyjaśnić sprawę, bardzo prosimy o przekazanie tych dokumentów do MSZ – wyjaśnimy to do samego spodu. Jeśli problemem w powołaniu danej osoby jest jakość zdjęcia w dokumentach, które przygotowała panu Kancelaria, to bardzo prosimy o wskazanie, o kogo dokładnie chodzi – chętnie wyślemy je raz jeszcze” – podsumował rzecznik MSZ.

„Pudło. Nad niczym tam nie panujecie, nawet nad tym co i komu wysyłacie. To jak Państwo chcecie panować nad polityka zagraniczna ważnego państwa? Podpowiem Panom, bo słyszę, że mimo popłochu w Gmachu – nadal nie wiecie o co chodzi. Pismo zostało podpisane z upoważnienia Ministra Spraw Zagranicznych i nadane 27 sierpnia bieżącego roku. Nie 9 miesięcy temu. Jakość załącznika – jak na fotografii. Nawet pewnie Wam się nie chciało sprawdzić co w nim jest” – bronił się Przydacz.

Minister Nawrockiego zapowiedział, że kandydatura została pozytywnie zweryfikowana i na koniec rzucił o „chaosie”. Wewiór oskarżył Przydacza, że jego wpis to „próba naśmiewania się z obcego państwa”. Dodał, że „nie ma żadnego obowiązku dołączania zdjęcia do wniosku o agrément, a „MSZ jedynie przekazuje do KPRP materiały otrzymane bezpośrednio od ambasady obcego państwa w Polsce i w nie nie ingeruje”. „Nie jesteście listonoszem, tylko MSZ” – kontrował szef BPM.

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