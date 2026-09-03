PK o śledztwie ws. afery Zondacrypto. Zarzuty i wnioski o tymczasowy areszt dla trzech osób

Prokuratura Krajowa zorganizowała konferencję prasową w związku z zakończeniem czynności ws. Zondacrypto. Prok. Anna Adamiak przekazała, że postępowanie dotyczy również zaginięcia założyciela giełdy kryptowalut BitBay Sylwestra Suszka. Rzeczniczka PK odniosła się do inicjałów zatrzymanych. Podkreślił, że nazwiska krążą w mediach, ale ona „mu działać w granicach prawa”.

– Anna P. usłyszała zarzut popełnienia trzech przestępstw. Pierwsze z nich to udział w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu przejęcia składników majątku Sylwestra Suszka. Drugie przestępstwo dotyczy wyrządzenia szkody w majątku operatora Zondacrypto, czyli firmy BB Trade Estonia. Działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, przyjęła nieruchomość o wartości 700 tys. zł, położoną w Katowicach – zaczęła prok. Adamiak.

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Rzeczniczka Prokuratury Krajowej zaznaczyła, że do „przejścia nieruchomości doszło w sytuacji, w której nie miało to dla BB Trade Estonia żadnego uzasadnienia gospodarczego i w momencie, kiedy kondycja finansowa tej instytucji była już bardzo słaba”. Trzeci zarzut związany jest z utrudnianiem postępowania ws. pozbawienia wolności założyciela BitBay poprzez „uniemożliwiania pociągnięcia do odpowiedzialności karnej sprawcy”. Chodzi o nakłanianie do składania fałszywych zeznań.

Dokonała też „demontażu filmu i zabrała nagranie monitoringu z miejsca, gdzie Suszek był po raz ostatni widziany”. Jaromira W. usłyszała zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu przejęcia majątku założyciela giełdy kryptowalut. Działała też na szkodę wspomnianego operatora Zondacrypto przyjmując ok. osiem mln zł w okolicznościach podobnych co Anna P.

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– Uzyskała potwierdzenie spłaty pożyczki na kwotę 2,9 mln euro, której w rzeczywistości nie spłaciła, jak również przyjęła nieruchomość położoną w Katowicach. Materiał dowodowy uzasadniał przedstawienie zarzutu prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa – mówiła prok. Adamiak. Rafał Z. usłyszał zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia należącego do BB Trade Estonia w kwocie 1,7 mln zł.

Rzeczniczka PK wyjaśniła, że inwestor giełdowy otrzymał je w konkretnym celu, a spożytkował dla własnych osobistych potrzeb. Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia. Prokuratura w związku z tym złoży do sądu wnioski o tymczasowe aresztowanie. Prokuratura uznała także, że istnieje obawa matactwa procesowego, a przyjęta kwalifikacja stwarza ryzyko, że sąd wymierzy oskarżonym wysoką karę. Wspomniała też o groźbie ucieczki.

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Zatrzymanym w maksymalnym wymiarze grozi od ośmiu do 10 lat pozbawienia wolności. „Wyprowadzanie milionów to jedno, ale nikt nie uniknie odpowiedzialności za próbę zatarcia prawdy o popełnionych przestępstwach” – skomentował sprawę w mediach społecznościowych prokurator generalny Waldemar Żurek.

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