Poseł PiS ostrzega ws. TK. „Każdy pracownik urzędu w Polsce będzie mógł się czuć zagrożony”

Michał Wójcik w czwartek 3 września poruszył w Sejmie temat „zagłodzenia TK”. Poseł PiS przekonywał, że „Donald Tusk wpadł na pomysł, żeby zablokować wszystkie środki dla Trybunału Konstytucyjnego”. Wójcik mówił, że „trenowanie takiego rozwiązania było już w poprzednim roku poprzez blokadę środków na uposażenia sędziów”. – To jest tak, jakbyśmy byli w „republice bananowej” – ubolewał polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Wójcik domagał się informacji, kto podjął tę decyzję i jakie będą kroki w tej sprawie. – Trybunał wam jest potrzebny do tego, żeby na niego napaść, tak jak na inne instytucje, żeby was ekskulpował, żebyście nie ponosili odpowiedzialności za trzy lata tego zamachu, który prowadzicie. Ale to wam się nie uda – mówił poseł PiS. Wójcikowi odpowiedziała wiceminister finansów. Hanna Majszczyk przekonywała, że to Trybunał Konstytucyjny jest winny sytuacji, w której się znalazł.

Posłowie PiS grzmieli ws. TK, dostało się Donaldowi Tuskowi. Wiceminister finansów odpierała ataki

Wiceszefowa MF w kontekście zarzutów o „republice bananowej” stwierdziła, że „obowiązuje nas prawo”. – Zobaczmy, co mówi ustawa o postępowaniu przed TK. Otóż plan dochodów i wydatków ustala Zgromadzenie Ogólne Trybunału. Wyraźnie mówi o tym przepis – mówiła Majszczyk. Zastrzegła też, że „parlament ma wszelkie atrybuty do tego, żeby to finansowanie” zapewnić, chyba że „nastąpi tutaj istotna zmiana i plan dochodów oraz wydatków zostanie przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne”.

Następnie na mównicę sejmową wyszedł Marcin Warchoł, który zarzucił premierowi, że ten robi „coś gorszego niż tylko brak estetyki”. – To jest podłość, prawdziwa twarz Tuska bez uśmiechniętej maski, twarz bezprawia, bezwzględności i zwykłej ludzkiej empatii – grzmiał polityk Prawa i Sprawiedliwości. Warchoł stwierdził, że „demokracja warczy” na pracowników TK, a w przypadku zgody na to, aby szef rządu „zniszczył im życie, każdy pracownik urzędu w Polsce będzie mógł się czuć zagrożony”.

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