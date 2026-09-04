Kraków wybierze prezydenta. Tylko cztery kandydatury są już pewne

Przedterminowe wybory samorządowe w Krakowie zbliżają się wielkimi krokami. Jak poinformował Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej, przyjmowanie zgłoszeń od kandydatów zakończyło się w czwartek 3 września o godz. 16.

Kraków szykuje się do wyborów. Pierwsi kandydaci zarejestrowani

Każda osoba ubiegająca się o urząd prezydenta Krakowa musiała przedstawić minimum 3 tys. podpisów poparcia. Wraz z podpisami konieczne było przekazanie danych wyborców, m.in. numerów PESEL i adresów.

Na tym etapie zarejestrowani zostali: Monika Piątkowska, którą popierają KO i PSL, Michał Drewnicki z PiS, Jan Hoffman, jeden z inicjatorów majowego referendum oraz Aleksandra Owca z Partii Razem.

Komisja zajmie się teraz weryfikacją podpisów dostarczonych w ostatnim dniu rejestracji. Krzysztof Dyl zapowiedział, że procedura powinna zakończyć się do poniedziałku 7 września. Tego dnia, o godz. 16, komisja ma podjąć decyzje dotyczące rejestracji pozostałych kandydatów.

Wybory w Krakowie. Problemy Łukasza Gibały

Problemy z częścią podpisów pojawiły się w przypadku Łukasza Gibały,radnego miejskiego i lidera stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców. Komisja zakwestionowała ponad 3 tys. złożonych przez jego komitet podpisów. Powodem był brak słowa „Kraków” w rubryce dotyczącej adresu zamieszkania. Ostatecznie polityk uzupełnił brakującą liczbę podpisów.

Kandydat za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował, że jego sztab dostarczył komisji ponad 9 tys. kolejnych podpisów, wcześniej złożono ich około 5,5 tys. Łukasz Gibała zaznaczył, że w ciągu zaledwie trzech dni udało się zebrać więcej podpisów niż według jego deklaracji pozostali kandydaci zebrali przez trzy tygodnie.

Kraków. Kto wystartuje w przedterminowych wyborach?

Podpisy złożył również sztab Aleksandry Gosek-Popiołek. Jak przekazała kandydatka, komisji przekazano 4678 podpisów poparcia. Teraz jej komitet czeka na zakończenie weryfikacji, jednocześnie prowadząc kampanię wyborczą. Swój wynik podał także sztab Mariana Banasia, informując o zebraniu ponad 5700 podpisów.

Komisja przyjęła także zgłoszenia wraz z wymaganą liczbą podpisów od: Bartosza Bocheńczaka (Konfederacja), Michała Klimka (Konfederacja Korony Polskiej), Stanisława Kułacha, Sławomira Pietrzyka (Socjaldemokracja Polska) i Marty Ratuszyńskiej.

Z udziału w wyborach zrezygnowała natomiast Marianna Schreiber. W czwartek poinformowała o wycofaniu swojej kandydatury. Przy okazji ponownie skrytykowała swoich konkurentów oraz zasady, z jakimi – jej zdaniem – wiąże się start w wyborach. Podobne uwagi formułowała już podczas kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku.

Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa odbędą się 27 września.

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