Nowe aresztowania w sprawie Zondacrypto. W tle miliony i zaginięcie Suszka

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla Anny P., Jaromiry W. i Rafała Z. Informację o decyzji sądu przekazała rzeczniczka Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak. Podejrzanych zatrzymano w środę i przewieziono do katowickiej delegatury Prokuratury Krajowej. Po przedstawieniu zarzutów i przesłuchaniach śledczy wystąpili o ich aresztowanie. Nie przyznali się do zarzucanych czynów, ale złożyli wyjaśnienia. Według prokuratury zastosowanie aresztu uzasadniają duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstw, grożące podejrzanym surowe kary oraz obawy ucieczki i utrudniania postępowania. Grozi im od ośmiu do dziesięciu lat więzienia.

Miliony złotych i nieruchomości. Zarzuty prokuratury dla podejrzanych ws. Zondacrypto

Anna P. usłyszała zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przejęcia katowickiej nieruchomości wartej 700 tys. zł oraz utrudniania śledztwa w sprawie pozbawienia wolności Sylwestra Suszka. Miała m.in. zabrać dysk z monitoringu stacji paliw, na której po raz ostatni widziano zaginionego biznesmena, i nakłaniać do fałszywych zeznań.

Jaromirze W. zarzucono udział w tej samej grupie, wyrządzenie spółce BB Trade Estonia szkody majątkowej wielkich rozmiarów oraz pranie 7,5 mln zł. Według śledczych działania obejmowały m.in. przejęcie blisko 8 mln zł na zakup nieruchomości we Francji i uzyskanie potwierdzenia spłaty pożyczki wynoszącej 2,9 mln euro.

Rafał Z. jest podejrzany o przywłaszczenie 1,7 mln zł należących do operatora Zondacrypto. Prokuratura twierdzi, że pieniądze powierzone mu w określonym celu wykorzystał na własne potrzeby.

Śledztwo Zondacrypto połączono ze sprawą zaginięcia Suszka

Postępowanie dotyczące Zondacrypto wszczęto w kwietniu w związku z podejrzeniem oszustw znacznej wartości i prania pieniędzy. Do organów ścigania wpłynęło dotąd kilka tysięcy zawiadomień. W sierpniu śledztwo połączono ze sprawą zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay, poprzedniczki Zondacrypto. Suszek zaginął w marcu 2022 r. Ostatni raz widziano go na stacji paliw należącej do Mariana W. ps. „Maniek”. Jaromira W. jest jego byłą żoną, a Anna P. bliską współpracowniczką.

W tej samej sprawie aresztowano wcześniej prezesa PKOl Radosława Piesiewicza. Usłyszał zarzuty płatnej protekcji i działania na szkodę części wierzycieli Zondacrypto. Nie przyznał się do winy.

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