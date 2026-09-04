Tusk uderza w Nawrockiego i Ziobrę. „Zbyszek obiecał, że ukręci łeb tym sprawom”

— Po tym, co do tej pory już wiemy, czego dowiadujemy się w trakcie śledztwa, nie mam żadnych wątpliwości, że głosowanie przeciwko tej ustawie [jest samobójstwem politycznym — powiedział Donald Tusk.

Donald Tusk ujawnił, że Sylwester Suszek, Rafał Zaorski i Krzysztof Piecha w czasie rządów PiS w 2018 r. zostali zaproszeni do Ministerstwa Finansów przez ówczesnego wiceministra Pawła Gruzę, obecnego doradcę prezydenta Karola Nawrockiego.

Premier odczytał w Sejmie fragmenty zeznań w aferze Zondacrypto. W cytowanym przez premiera fragmencie pojawiają się nazwiska Zbigniewa Ziobry oraz jego żony Patrycji Koteckiej-Ziobro. „Zbyszek obiecał, że jak wróci do MS to ukręci łeb wszystkim tym sprawom” – brzmiał jeden z fragmentów zacytowanych przez Donalda Tuska.

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