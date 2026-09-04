Posłanka PiS naprawdę zrobiła to w Sejmie. „Ta pani szczekała”

Piątkowe posiedzenie Sejmu przyniosło kolejne spięcia na sali plenarnej. Uwagę parlamentarzystów zwróciło nietypowe zachowanie jednej z posłanek podczas wystąpienia Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Awantura w Sejmie podczas wystąpienia Kosiniaka-Kamysza

Szef MON przemawiał z sejmowej mównicy przed wyborem Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. – Wszystkie wasze działania miały na celu zawłaszczyć państwo, zniszczyć demokratyczne podstawy, stworzyć ustrój autorytarny, zabezpieczyć się, że nawet jeżeli by doszło do utraty władzy, to nie będzie się w stanie sprawować w tym wymiarze sprawiedliwości normalnego funkcjonowania – mówił wicepremier.

W trakcie wystąpienia szefa PSL z sejmowych ław zaczęły dobiegać odgłosy przypominające szczekanie psa. Nagranie tego momentu opublikował później w mediach społecznościowych Jakub Stefaniak, wiceszef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Incydent w Sejmie. Tusk odpowiada posłom PiS

Do incydentu odniósł się również Donald Tusk. Premier pojawił się na mównicy w związku z debatą dotyczącą afery Zondacrypto, ale w pewnym momencie przypomniał zachowanie posłanki.

– Możecie tutaj, nie wiadomo jakie cuda wymyślać na mównicy. Możecie wykrzykiwać, tu jedna z pań posłanek na przykład szczekała – mówił premier.

Na tym nie zakończyła się lista zarzutów premiera wobec opozycji. Szef rządu przywołał także wypowiedzi innych polityków PiS.

– Profesor Przemysław Czarnek wyzywał jednego z ministrów od baranów, profesor Piotr Gliński wyzywał siedzących tam od bydła – wyliczał Donald Tusk, wskazując dłonią w kierunku ministrów. – Tak, kultura to jest rzeczywiście coś, bo pan był zdaje się ministrem kultury – dodał premier.

Posłanka PiS szczekała w Sejmie? Szef MSWiA reaguje

Do wydarzeń z sali plenarnej wrócił później Marcin Kierwiński. Szef MSWiA zaznaczył, że nie jest już posłem i rzadziej pojawia się w Sejmie, jednak jego zdaniem piątkowe zachowanie polityków PiS należało do wyjątkowych.

– Ja teraz bywam rzadziej w Sejmie, od dwóch lat nie jestem posłem, ale muszę powiedzieć, że czegoś takiego jak dzisiaj, w wykonaniu bodajże posłanki Dominiki Chorosińskiej, to jeszcze nie widziałem. Ta pani szczekała. Dziwne praktyki – podsumował minister spraw wewnętrznych.

W podobnym tonie wypowiedział się Jan Grabiec. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ocenił zachowanie posłów PiS jako oznakę dużego zdenerwowania. – Posłowie PiS-u sprawiają wrażenie, że są w jakimś ciężkim szoku rzeczywiście i takie nieartykułowane okrzyki wydawane z tamtej strony świadczą o dużym zdenerwowaniu – komentował.

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