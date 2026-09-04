Co zrobi Nawrocki ws. nowego sędziego TK? „Prezydentowi chodzi o jedno”

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystian Markiewicz w rozmowie z Wirtualną Polską odniósł się do sprawy Macieja Berka w TK. Przypomniał, że w przypadku osób ze świata polityki mówił o potrzebie kilkuletniej karencji przed kandydowaniem do Trybunału Konstytucyjnego. Markiewicz oczekuje od Berka, że „jednoznacznie odetnie się od świata polityki”. – Po owocach go poznamy – stwierdził sędzia TK.

Markiewicz nie chciał oceniać, czy Berek mógłby zastąpić Bogdana Święczkowskiego na stanowisku prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Sędzia TK odniósł się również do tego, co może zrobić Karol Nawrocki. Wobec Berka pojawiła się zarzuty, że nie spełnia formalnych wymogów kandydata. – Można spełniać wszystkie formalne wymogi, a mimo to nie zostać zaproszonym do Pałacu – tak było w moim przypadku – skomentował Markiewicz.

Karol Nawrocki przyjmie ślubowanie od Macieja Berka? Sędzia Krystian Markiewicz o sytuacji w TK

– Patrząc chłodnym okiem na ostatnie miesiące, zakładam, że niezależnie od wątpliwości, kolejny wybrany przez Sejm sędzia TK zostanie zaproszony na ślubowanie, bo w tym wszystkim prezydentowi chodzi o jedno: żeby do orzekania nie dopuścić naszej czwórki, żeby Trybunał nadal nie funkcjonował – kontynuował sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Markiewicz odniósł się także do zarzutu, że ślubowanie w Sali Kolumnowej było błędem.

Sędzia TK ocenił, że „uzasadnienia prezydenta cały czas się zmieniają, a on sam gubi się w tłumaczeniach Nawrockiego i szefa KRPR Zbigniewa Boguckiego”. – Decyzja o odmowie zaproszenia na ślubowanie była polityczna, więc nie szukajmy w prawie jej uzasadnienia, bo tam go nie znajdziemy. Te uzasadnienia Kancelarii Prezydenta to tylko opowieść dla ludzi – przekonywał Markiewicz. Zdaniem sędziego Trybunału Konstytucyjnego „każda inna opcja niż Święczkowski” jako szef TK byłaby lepsza.

Święczkowski mówił o ABW i informacjach „z wnętrza ETPC”. Sędzia TK: Kompromitująca wypowiedź

Markiewicz ocenił też słowa Święczkowskiego, że kiedy był szefem ABW służba „dysponowała różnego rodzaju informacjami pochodzącymi z wnętrza ETPC”. – To skandaliczna i kompromitująca wypowiedź. Uważam, że organy państwa powinny to wyjaśnić – stwierdził sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Jednocześnie za „bardzo niezręczne” uznał słowa Donalda Tuska o „naszych sędziach”. Markiewicz przyznał, że „nie przewiduje scenariusza siłowego w TK i nic takiego się nie wydarzy”.

Sędzia TK zastrzegł, że „oczywiście zawsze możliwe są niespodzianki”. Markiewicz komentował też kwestię „Trybunału na uchodźstwie”, forsowaną przez prof. Wojciecha Sadurskiego. – Nie lubię, gdy ktoś mnie szantażuje, a obecnie trochę na tym to polega – przyznał sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Markiewicz zaznaczył, że „Święczkowski na korytarzu urządza wobec niektórych sędziów awantury niegodne powagi organu konstytucyjnego”.

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