Kolejne zatrzymanie w aferze Zondacrypto. Prokuratura potwierdza komunikatem

„Kolejne zatrzymanie w śledztwie dotyczącym Zondacrypto” – przeczytać można było w krótkim komunikacie prokuratury. W sobotni wieczór, chwilę przed potwierdzeniem przez śledczych, o kolejnych zatrzymaniach donosiły media.

Przed godziną 21:00 rzecznik prasowa prokuratora generalnego prok. Anna Adamiak wydała pełny komunikat. Śledczy wyjaśniają w nim powody zatrzymania. Zdradzają też kogo zatrzymano. To Roman Ż., który już wcześniej usłyszał zarzuty w tej sprawie.

Śledczy obawiali się ucieczki

Prokuratura Krajowa oficjalnie potwierdziła zatrzymanie Romana Ż. w śledztwie dotyczącym działalności giełdy kryptowalutowej Zondacrypto. Do akcji doszło 5 września na polecenie Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Mężczyznę zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Powodem działania służb była „uzasadniona obawa ucieczki” Romana Ż.

Zabezpieczono wartościowe przedmioty

„Na polecenie prokuratora przeprowadzono przeszukanie miejsca, gdzie Roman Ż. został zatrzymany, a także miejsca jego zameldowania. W toku tych czynności zabezpieczono wartościowe przedmioty oraz dokumentację dotyczącą działalności ZondaCrypto” – poinformowała prok. Adamiak. Nie podała jednak szczegółów dotyczących znalezionego mienia.

„W trakcie przeszukania policjanci zabezpieczyli wartościowe zegarki” – poinformowała z kolei w osobnym komunikacie policja.

Roman Ż. ma zostać doprowadzony do katowickiego wydziału Prokuratury Krajowej. Śledczy zamierzają ogłosić mu postanowienie o przedstawieniu zarzutów, a następnie przesłuchać go jako podejrzanego. Treść zarzutów nie została jeszcze ujawniona.

Interia z kolei przypomniała, że od 2019 roku prokuratura oskarża Romana Ż. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i pranie 28 mln zł przez rachunki BitBay.

Kim jest Roman Ż?

Media opisują Romana Ż. jako wieloletniego współpracownika Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy BitBay, działającej później pod nazwami Zonda i Zondacrypto.

Wcześniej w śledztwie zatrzymano między innymi inwestora giełdowego Rafała Z., Jaromirę W. i Annę P. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu.

Czytaj też:

Stanowski jednoznacznie ws. Ziobry. „Jak polityk ma fundację, to jest złodziejem albo oszustem” Czytaj też:

Polacy ocenili współpracę Giertycha z Kralem. Mocny wynik