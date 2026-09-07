Kartonowi politycy, pizza i 2 mln zł. Niedzielna akcja TV Republika

Zbiórka ruszyła w niedzielę podczas programu „Wysokie napięcie”. Prowadzący Miłosz Kłeczek zaapelował do widzów o wpłaty na pokrycie kosztów koncesji na nadawanie w naziemnej telewizji cyfrowej. Gdy liczba wpłat zaczęła szybko rosnąć, program przedłużono, a osoby wspierające stację zaproszono do jej siedziby. Na miejscu zorganizowano piknik, pojawili się także dziennikarze, publicyści i muzycy.

Kłeczek namawiał widzów TV Republika do wpłat na tle kartonowych polityków

Akcji towarzyszyła żartobliwa oprawa w studiu. Kłeczek namawiał widzów do wpłat, mając za sobą kartonowe postaci przedstawiające Donalda Tuska, Włodzimierza Czarzastego, Waldemara Żurka, Marcina Kierwińskiego oraz Romana Giertycha. Był to humorystyczny element scenografii towarzyszący zbiórce dotyczącej zobowiązań finansowych nadawcy.

Po około dziewięciu godzinach prezes stacji Tomasz Sakiewicz poinformował o zebraniu 2 mln zł. Według danych przekazanych przez Republikę wpłat dokonało ponad 29 tys. osób. Sakiewicz zapowiedział, że pierwsze środki ze zbiórki, które trafią na konto spółki, zostaną przeznaczone na płatność dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

TV Republika nie reguluje swoich zobowiązań na czas

Termin uregulowania należności minął 1 września. Jak informowały Wirtualne Media, Republika nie zapłaciła w terminie łącznie 2,04 mln zł: około 1,78 mln zł raty koncesyjnej i 258,5 tys. zł opłaty prolongacyjnej. KRRiT ma wezwać nadawcę do zapłaty, a w razie dalszego braku wpłaty może podjąć kroki zmierzające do wyegzekwowania należności. Stacja otrzymała dziesięcioletnią koncesję naziemną w lipcu 2024 roku. Jej łączny koszt wynosi niemal 17,9 mln zł. Republika miała opóźnienie także przy poprzedniej racie, którą ostatecznie uregulowała w kwietniu.

Czytaj też:

Telewizja Republika pilnie potrzebuje pieniędzy. Kłeczek apeluje do widzów. „2 mln zł w kilka dni” Czytaj też:

Prezenter TV Republika ukarany przez sąd. W tle sprawa Ziobry