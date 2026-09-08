Tak zachowa się Nawrocki ws. nowego sędziego TK? „Karol pójdzie na konfrontację”

Maciej Berek, były minister ds. wdrażania polityki rządu, który był określany przez Donalda Tuska jako jego „prawa ręka”, został wybrany przez Sejm na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Nie oznacza to jednak, że szybko obejmie stanowisko.

Karol Nawrocki zbojkotuje Macieja Berka? Przecieki z Pałacu Prezydenckiego

Jak podaje Wirtualna Polska, otoczenie prezydenta Karola Nawrockiego, a także politycy Prawa i Sprawiedliwości, przekonują głowę państwa, aby nie przyjmowała ślubowania od Macieja Berka. Z nieoficjalnych ustaleń mediów wynika, że Nawrocki ma być bliski tej decyzji. – Karol pójdzie na konfrontację z tym zakłamanym rządem – mówi osoba z bliskiego otoczenia prezydenta.

Mają być podnoszone trzy argumenty. Pierwszy: zdaniem prawników z Kancelarii Prezydenta Maciej Berek nie spełnia wymogów proceduralnych, bo nie pełnił przez 10 lat zawodu radcy prawnego. Po drugie: przeciwko Maciejowi Berkowi jako nowemu sędziemu TK jest wiele organizacji prawniczych, które podkreślają, że koalicja rządząca zapowiadała odpolitycznienie TK, a wprowadza do instytucji bliskiego współpracownika Donalda Tuska.

Trzy argumenty przeciw Berkowi. „To rodzi oczywisty konflikt interesów”

„Po trzecie, Berek w istocie nie mógłby pracować jako sędzia. Bo nie mógłby zajmować się ustawami, nad którymi pracował przez lata w rządzie. A tych ustaw była większość. To rodzi oczywisty konflikt interesów” – podaje Wirtualna Polska.

Na to uwagę zwracał również m.in. prof. Ryszard Piotrowski w podcaście „Rozmowa Wprost”. – Sędzia Trybunału to osoba, co do której nie powinno być żadnych wątpliwości dotyczących bezstronności. A ponieważ Trybunał może zajmować się zagadnieniami, które są związane z działalnością rządu, a w szczególności z całą prawną sferą działalności rządu, z aktami normatywnymi, to mogą powstać okoliczności, w których strony będą domagały się wyłączenia sędziego z orzekania w tego rodzaju sprawach – mówił konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego.

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