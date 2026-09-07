Donald Trump Jr. przyleciał do Warszawy. Rzecznik Nawrockiego dementuje doniesienia

Donald Trump Jr. miał pojawić się w Warszawie. Jak twierdzi reporter Radia ZET Mariusz Gierszewski, syn prezydenta Stanów Zjednoczonych przyleciał z jednodniową wizytą. Ten sam dziennikarz podał też cel Amerykanina.

Donald Trump Jr. w Warszawie. Po co przyleciał?

Jak wynika z informacji Gierszewskiego, Donald Trump Jr. miał pojawić się w Pałacu Prezydenckim, by rozmawiać tam o planowanej wizycie polskiego prezydenta w Białym Domu. O takich odwiedzinach mówił w czwartek 3 września sam Karol Nawrocki. Zapowiadał, że odbędzie się to przy okazji szczytu G20 w grudniu.

Pytany o konkrety, których spodziewa się na tym szczycie Karol Nawrocki odpowiedział dość ogólnie. Jak mówił, „stałe relacje z prezydentem Donaldem Trumpem” przyniosły już wiele efektów, a „po prostu w grudniu zostaną odświeżone”. Dodawał wtedy, że współpraca Polski i USA jest „bardzo regularna”.

Rzecznik prezydenta Nawrockiego dementuje prasowe doniesienia

Na doniesienia o rzekomym spotkaniu syna Trumpa z Nawrockim zareagował rzecznik prasowy polskiego prezydenta. Rafał Leśkiewicz za pośrednictwem X zdementował doniesienia o spotkaniu. „Nie ma planów spotkania przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP z członkami rodziny Prezydenta USA Donalda Trumpa. Kancelaria Prezydenta RP jest na bieżąco w kontakcie z administracją amerykańską, we wszystkich kluczowych dla Polski sprawach” – oznajmiał.

Donald Trump Jr. urodził się w 1977 roku w Nowym Jorku. Na University of Pennsylvania uzyskał tytuł licencjacki z finansów i nieruchomości. Następnie rozwijał Trump Park Avenue. Jest wiceprezesem Trump Organization. Zasiadał w Radzie Dyrektorów charytatywnej organizacji Operation Smile. Grupa zajmuje się wsparciem dla dzieci urodzonych z deformacjami twarzy. W 2005 roku Donald Trump Jr. poślubił modelkę Vanessę Haydon, a rozwiódł się z nią po 12 latach. Para doczekała się pięciorga dzieci: Donalda III, Chloe, Kai, Tristana i Spencera.

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