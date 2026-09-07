Marta Nawrocka w Wiedniu. Ekspertka zwróciła uwagę na jeden szczegół
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Marta Nawrocka w Wiedniu. Ekspertka zwróciła uwagę na jeden szczegół

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Marta Nawrocka
Marta Nawrocka Źródło: PAP / Marcin Obara
Stylistka zwróciła uwagę na kreację Marty Nawrockiej, w której pojawiła się w wiedeńskim Kahlenbergu. W czym zaprezentowała się pierwsza dama?

6 września Marta Nawrocka odbyła swoją trzecią samodzielną podróż zagraniczną w roli pierwszej damy. W Wiedniu uczestniczyła w obchodach kolejnej rocznicy bitwy pod Wiedniem oraz wizyty papieża Jana Pawła II w tym miejscu. Towarzyszyli jej szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker oraz prezydencki doradca Jan Józef Kasprzyk.

Marta Nawrocka z wizytą w Wiedniu. Strój pierwszej damy przykuł uwagę

Stylistka Ewa Rubasińska-Ianiro w rozmowie z serwisem gazeta.pl skomentowała ubiór pierwszej damy – miała na sobie czarną rozkloszowaną spódnicę i jasny żakiet sięgający bioder.

Marta Nawrocka chyba nawróciła się na swój najlepszy patent ubraniowy. I trzeba przyznać, że to nawrócenie wychodzi jej zdecydowanie na dobre. Ten fason świetnie współpracuje z jej sylwetką: krótka, dość blisko ciała prowadzona góra i spódnica, która miękko rozszerza się ku dołowi, budują klasyczną linię A. To zresztą jeden z najbardziej ponadczasowych kodów kobiecej elegancji; można tu odnaleźć ducha new looku Diora, gdzie talia i górna część sylwetki są wizualnie zdyscyplinowane, a dół dostaje kontrolowaną objętość – oceniła Rubasińska-Ianiro.

Ekspertka stwierdziła również, że wybrany przez pierwszą damę zestaw „pokazuje, że strój oficjalny wcale nie musi być zbudowany z garniturowej sztywności, żeby komunikować rangę i powagę”. – Nawrocka zachowuje formalność, ale odzyskuje kobiecość, lekkość i elegancję. I właśnie w takich proporcjach wygląda najbardziej przekonująco – dodała.

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Kolejna samodzielna wizyta Nawrockiej. „Polska zawsze jest blisko”

Pierwsza dama odniosła się do wydarzenia w swoich mediach społecznościowych. „Kahlenberg to miejsce, w którym historię czuje się wyjątkowo mocno. Miałam zaszczyt uczestniczyć w uroczystościach upamiętniających 343. rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej i zwycięstwa króla Jana III Sobieskiego oraz 43. rocznicę wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II na Kahlenbergu. Dziękuję za serdeczne przyjęcie. Polska zawsze jest blisko, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy– napisała na Instagramie.

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Źródło: gazeta.pl, Instagram, prezydent.pl