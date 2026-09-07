Marta Nawrocka w Wiedniu. Ekspertka zwróciła uwagę na jeden szczegół

6 września Marta Nawrocka odbyła swoją trzecią samodzielną podróż zagraniczną w roli pierwszej damy. W Wiedniu uczestniczyła w obchodach kolejnej rocznicy bitwy pod Wiedniem oraz wizyty papieża Jana Pawła II w tym miejscu. Towarzyszyli jej szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker oraz prezydencki doradca Jan Józef Kasprzyk.

Marta Nawrocka z wizytą w Wiedniu. Strój pierwszej damy przykuł uwagę

Stylistka Ewa Rubasińska-Ianiro w rozmowie z serwisem gazeta.pl skomentowała ubiór pierwszej damy – miała na sobie czarną rozkloszowaną spódnicę i jasny żakiet sięgający bioder.

– Marta Nawrocka chyba nawróciła się na swój najlepszy patent ubraniowy. I trzeba przyznać, że to nawrócenie wychodzi jej zdecydowanie na dobre. Ten fason świetnie współpracuje z jej sylwetką: krótka, dość blisko ciała prowadzona góra i spódnica, która miękko rozszerza się ku dołowi, budują klasyczną linię A. To zresztą jeden z najbardziej ponadczasowych kodów kobiecej elegancji; można tu odnaleźć ducha new looku Diora, gdzie talia i górna część sylwetki są wizualnie zdyscyplinowane, a dół dostaje kontrolowaną objętość – oceniła Rubasińska-Ianiro.

Ekspertka stwierdziła również, że wybrany przez pierwszą damę zestaw „pokazuje, że strój oficjalny wcale nie musi być zbudowany z garniturowej sztywności, żeby komunikować rangę i powagę” . – Nawrocka zachowuje formalność, ale odzyskuje kobiecość, lekkość i elegancję. I właśnie w takich proporcjach wygląda najbardziej przekonująco – dodała.

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Kolejna samodzielna wizyta Nawrockiej. „Polska zawsze jest blisko”

Pierwsza dama odniosła się do wydarzenia w swoich mediach społecznościowych. „Kahlenberg to miejsce, w którym historię czuje się wyjątkowo mocno. Miałam zaszczyt uczestniczyć w uroczystościach upamiętniających 343. rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej i zwycięstwa króla Jana III Sobieskiego oraz 43. rocznicę wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II na Kahlenbergu. Dziękuję za serdeczne przyjęcie. Polska zawsze jest blisko, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy” – napisała na Instagramie.

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