Wrze ws. Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Berek: Odmawiam odpowiedzi na to pytanie

W ubiegłym tygodniu Maciej Berek, były minister ds. wdrażania polityki rządu, został wybrany przez Sejm na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że zarówno otoczenie Karola Nawrockiego, jak i politycy Prawa i Sprawiedliwości, przekonują głowę państwa, aby nie przyjmowała ślubowania od Macieja Berka. Z nieoficjalnych spekulacji wynika, że prezydent ma być bliski tej decyzji.

Nawrocki nie przyjmie ślubowania od Berka? Nowy sędzia TK komentuje

– 16 września rozpoczyna się kadencja, która powinna być moją kadencją i będę czekał na to, co się wydarzy – oświadczył Maciej Berek w programie „Tak jest” w TVN24, odpowiadając na pytanie, jakie kroki podejmie, jeśli prezydent nie zaprosi go na ślubowanie. Czy Berek złożyłby ślubowanie w Sejmie? – Jestem o to pytany i konsekwentnie odmawiam odpowiedzi na to pytanie – odparł.

– Dzisiaj żadnych takich scenariuszy nie rozważam i nie kreuję (…). Jedyne, co mogę robić, to konsekwentnie oczekiwać tego, że wszystko będzie się działo zgodnie z przepisami. Jeżeli będą jakiekolwiek perturbacje, będziemy krok po kroku starali się sytuację rozwiązywać – kontynuował.

Te słowa Tuska zaszkodziły Berkowi? Zwraca uwagę na jedno słowo

Maciej Berek został zapytany również, czy Donald Tusk nie zaszkodził mu, mówiąc, że Berek był jego „prawą ręką”. – W tej wypowiedzi premiera zwróciłbym uwagę na słowo „był” – powiedział nowy sędzia TK.

– Robiłem sobie ostatnio takie podsumowanie: 28 lat przepracowałem dla państwa polskiego na różnych stanowiskach urzędniczych. Zaczynałem w kancelarii Senatu jako młodszy referent do spraw legislacji. Przechodziłem przez kolejne szczeble w kancelarii Senatu, w kancelarii premiera, w Najwyższej Izbie Kontroli, w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Byłem szefem Rządowego Centrum Legislacji. To też jest struktura urzędnicza podległa bezpośrednio premierowi – wymieniał.

Maciej Berek zaznaczył, że „25 lat przepracował jako urzędnik-legislator”, a następnie „trzy lata miał zaszczyt być członkiem rządu”. – Żadnego z tych 28 lat ani nie wygumkuję, ani nie będę inaczej opisywał i nazywał niż to faktycznie było – podsumował.

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