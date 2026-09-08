Poważne zarzuty wobec byłej prezes TK. Sprawa trafiła do prokuratury

Marcin Wolny z Helsińskiej Fundacja Praw Człowieka (HFPC) przekazał w komentarzu dla „Rzeczpospolitej” , że w latach 2015–2020 miało dojść do 176 przypadków nieprawidłowości, których miała się dopuścić Julia Przyłębska. Fundacja wystąpiła do TK o dane w tej sprawie w lipcu 2020 roku, a otrzymała je dopiero pod koniec grudnia 2025 roku. Oznacza to, że nie można wykluczyć, że do ewentualnego manipulowania składami nie dochodziło też w późniejszych latach oraz obecnie.

Jakich spraw miały dotyczyć nieprawidłowości w TK?

Według ustaleń fundacji do nieprawidłowości mogło dochodzić w postępowaniach dotyczących m.in. funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa, powoływania i odwoływania zarządu Polskiego Radia i Telewizji Polskiej, przenoszenia prokuratorów na inne miejsca służbowe czy skutków aktów łaski wydanych przez prezydenta i podstaw wyłączenia sędziów.

„We wszystkich tych sprawach doszło do wymiany już wyznaczonego składu orzekającego, dzięki czemu zostały one ukształtowane w taki sposób, by większość w nich mieli sędziowie wybrani po 2015 r. przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Co więcej, jak zwraca uwagę zawiadamiająca, mimo istotnej doniosłości znacznej części omawianych spraw w żadnej z nich nie doszło do wydania orzeczenia przez pełny skład TK” – czytamy w „Rzeczpospolitej” .

Nieprawidłowości w TK. Była prezes może zostać ukarana

W zawiadomieniu HFPC prawnicy fundacji zwrócili uwagę, że „pozaprawna zmiana składu orzekającego, ukierunkowana na uzyskanie określonego orzeczenia Trybunału, w istocie prowadzi do pozanormatywnej i pozaproceduralnej zmiany samej Konstytucji” . Zwrócono też uwagę, że „na skutek niezgodnego z prawem działań Julii Przyłębskiej, lub też innych nieustalonych osób, doszło do wyrządzenia szkody w interesie publicznym i prywatnym, co jest wymagane przy pociągnięciu do odpowiedzialności z art. 231 k.k” .

Zdaniem fundacji w przypadku nieprawidłowości w TK „w przypadku manipulowania składami przez byłą prezes TK, można rozważyć, czy te działania nie wypełniają znamion typu kwalifikowanego przestępstwa w postaci przekroczenia uprawnień. Art. 231 § 2 k.k., który (...) przewiduje karę pozbawienia wolności w wymiarze od roku do 10 lat. Chodzi bowiem nie tylko o korzyść majątkową lub osobistą dla sprawcy, ale także dla kogo innego” .

Oceniono także, że „wydawanie orzeczeń zgodnych z oczekiwaniami obozu politycznego, któremu Julia Przyłębska zawdzięczała swój urząd, stanowiło zatem formę odwzajemnienia i zabezpieczenia politycznej protekcji warunkującej trwałość jej stanowiska”.

Aby pociągnąć byłą prezes TK do odpowiedzialności karnej, konieczne jest pozbawienie jej immunitetu, na co muszą wyrazić zgodę sędziowie TK.

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