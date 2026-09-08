Nagłe oświadczenie Koalicji Obywatelskiej. Wiceprzewodniczący zawieszony

Poseł Wojciech Król został zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. Tym samym przestał pełnić funkcję jednego z jego wiceprzewodniczących. Informację potwierdził we wtorek szef klubu KO Zbigniew Konwiński. Jak przekazał, decyzja zapadła podczas posiedzenia kierownictwa w ubiegły piątek.

Sejm zgodził się na pociągnięcie posła do odpowiedzialności

Pod koniec lipca Sejm wyraził zgodę na pociągnięcie Wojciecha Króla do odpowiedzialności karnej. Wniosek w tej sprawie złożyła Prokuratura Europejska, czyli EPPO. Posłowie nie zgodzili się jednak na zatrzymanie parlamentarzysty ani zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania.

Wniosek o uchylenie immunitetu został złożony w związku z podejrzeniem płatnej protekcji. Sprawa jest częścią szerszego śledztwa dotyczącego możliwych oszustw i korupcji przy zamówieniach na modernizację infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Na realizację tych projektów przewidziano 1,9 mld zł z funduszy unijnych na lata 2021-2027.

Poseł Wojciech Król kwestionuje komunikaty służb

Wojciech Król przekonywał, że treść wniosku dotyczącego jego immunitetu nie odpowiadała wcześniejszym komunikatom sugerującym związek z ustawianiem przetargów w Tramwajach Śląskich. Pełnomocnicy parlamentarzysty wezwali CBA do sprostowania informacji i opublikowania przeprosin. Ich zdaniem komunikaty spowodowały, że poseł został przedstawiony jako uczestnik szerszego mechanizmu korupcyjnego, choć taki zakres podejrzeń miał nie wynikać z dokumentów procesowych.

CBA odpowiedziało, że treść komunikatów konsultowano z Prokuraturą Europejską. Prawnicy Wojciecha Króla wystąpili następnie z podobnym żądaniem do EPPO. Sprawa pozostaje na etapie postępowania, a o odpowiedzialności posła nie rozstrzygnął sąd.

Kolejna funkcja stracona przez posła KO

Wojciech Król zasiada w Sejmie od 2015 roku. W 2024 roku objął stanowisko przewodniczącego Rady Mediów Narodowych. Do połowy czerwca był także wiceprzewodniczącym zarządu Koalicji Obywatelskiej w województwie śląskim. Z tej funkcji został odwołany przez regionalne władze partii.

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