Kulisy szczytu TV Republika w USA. „Jeśli Sakiewicz cokolwiek obiecywał Kralowi, to robił to na gębę”

Na początku września 2025 r. TV Republika zorganizowała w Waszyngtonie Polish-American Strategic Industries Summit za pieniądze Zondacrypto – relacjonuje Onet. W tym czasie Karol Nawrocki odbywał pierwszą zagraniczną wizytę jako prezydent i spotkał się w Białym Domu z Donaldem Trumpem. Stacja Tomasza Sakiewicza podkreślała, że szczyt jest wsparciem dla wizyty głowy państwa w stolicy USA.

Nagła absencja ludzi Nawrockiego na imprezie Republiki. „Unikałem wszystkiego, co dotyczyło Zondy”

Zapowiadano, że udział w wydarzeniu wezmą Andrzej Duda, Adam Bielan, Marcin Przydacz i Sławomir Cenckiewicz. Trzej ostatni byli członkami oficjalnej delegacji Nawrockiego i nie dotarli na kongres Telewizji Republika. – Unikałem wszystkiego, co dotyczyło Zondy. Nie pojechałem tam, bo nie chciałem. Nie było mnie też na CPAC w Rzeszowie – tłumaczył się były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Europoseł PiS w prywatnych rozmowach narzekał, że został wpisany przez TV Republika na listę panelistów bez swojej woli. – To wyglądało tak, jakby Sakiewicz chciał na rybkę wpisać duże nazwiska do agendy, żeby przyciągnąć uwagę. Natomiast w czasie planowanych paneli z udziałem ludzi Nawrockiego trwała jego wizyta w Waszyngtonie, więc ich obecność na imprezie Republiki byłaby fizycznie niemożliwa – zdradziła osoba znająca kulisy wizyty prezydenta w Stanach Zjednoczonych.

Szczyt TV Republika w USA za pieniądze Zondacrypto. Sakiewicz i Kral chcieli spotkać się z Nawrockim

Szef Zondacrypto mocno zabiegał o spotkanie w Waszyngtonie z Nawrockim lub przynajmniej z kimś z jego najbliższego otoczenia. Szczyt organizowany przez Telewizję Republika miał stworzyć do tego sprzyjające warunki. Do spotkania jednak nie doszło, czym prezes upadłej giełdy kryptowalutowej „był zawiedziony”. O obecność głowy państwa zabiegał również Sakiewicz.

– Jeśli Sakiewicz cokolwiek obiecywał Kralowi, to robił to na gębę. W tym czasie relacje Nawrockiego z Sakiewiczem były chłodne. Prezydentowi nie podobało się przede wszystkim to, że szef Republiki przypisywał swojej stacji znaczną część zasług w jego wyborczej wygranej – skomentował człowiek z otoczenia Nawrockiego. Głowa państwa udzieliła jednak wywiadu stacji Sakiewicza.

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