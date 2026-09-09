Prokuratura przygląda się decyzjom w TK. Przyłębska: „Nigdy nie było takiej sytuacji”

Przypomnijmy, 7 września Helsińska Fundacja Praw Człowieka poinformowała, że złożyła zawiadomienie do prokuratury dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa przez byłą Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julię Przyłębską. Według ustaleń fundacji „w TK przez lata dochodziło do bezprawnego kształtowania i zmieniania składów orzekających w taki sposób, aby sprawy o istotnym znaczeniu ustrojowym i politycznym rozstrzygały składy dające gwarancję orzeczenia oczekiwanej treści”.
Jest zawiadomienie ws. nieprawidłowości w TK. Przyłębska zabrała głos
Była prezes TK odniosła się do sprawy na antenie telewizji wPolsce24. – Wydawałoby się, że jest to poważna organizacja, ale ja już w czasie, kiedy pracowaliśmy w Trybunale Konstytucyjnym, miałam wrażenie, że ta fundacja jednak mimo wszystko, nie działa obiektywnie – mówiła Przyłębska.
— Wszystkie składy były wyznaczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie ma jakichś stricte wyznaczonych reguł. Mówi się o tym, że prezes TK wyznacza skład według listy alfabetycznej, ale z uwzględnieniem różnych, dodatkowych okoliczności – podkreśliła.
Według prawniczki „prezes TK musi też działać dynamicznie”. – Jeśli był zarzut np., że załatwialiśmy za mało spraw w związku z tym, trzeba było reagować. W sytuacji jakiegoś długotrwałej nieobecności sędziego. I to są wszystko regulacje, które wynikają wprost z ustawy. Więc nigdy nie było takiej sytuacji, żeby nastąpiło naruszenie prawa – zapewniła Przyłębska.
Nieprawidłowości w TK. Prokuratura już bada sprawę
Do działań fundacji odniósł się też w „Kropce nad i” Waldemar Żurek. Przekazał, że nadał bieg zawiadomieniu, które wpłynęło od fundacji. – Myślę, że to jest bardzo poważna sprawa. Myśmy o tym mówili publicznie. Nawet takim paradoksem jest, że jeden z tak zwanych sędziów dublerów mówił: – Jak dostałem sprawę i pokazałem swój pogląd, zmieniało się referenta – wspomniał, nie podając nazwiska sędziego.
– To jest kryminał i tutaj prokuratura naprawdę będzie bardzo poważnie podchodzić do tego śledztwa – uznał Żurek. Podziękował też fundacji za podjęte działania w tej sprawie.
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