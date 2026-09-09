Prokuratura przygląda się decyzjom w TK. Przyłębska: „Nigdy nie było takiej sytuacji”

Przypomnijmy, 7 września Helsińska Fundacja Praw Człowieka poinformowała, że złożyła zawiadomienie do prokuratury dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa przez byłą Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julię Przyłębską. Według ustaleń fundacji „ w TK przez lata dochodziło do bezprawnego kształtowania i zmieniania składów orzekających w taki sposób, aby sprawy o istotnym znaczeniu ustrojowym i politycznym rozstrzygały składy dające gwarancję orzeczenia oczekiwanej treści” .

Jest zawiadomienie ws. nieprawidłowości w TK. Przyłębska zabrała głos

Była prezes TK odniosła się do sprawy na antenie telewizji wPolsce24. – Wydawałoby się, że jest to poważna organizacja, ale ja już w czasie, kiedy pracowaliśmy w Trybunale Konstytucyjnym, miałam wrażenie, że ta fundacja jednak mimo wszystko, nie działa obiektywnie – mówiła Przyłębska.

— Wszystkie składy były wyznaczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie ma jakichś stricte wyznaczonych reguł. Mówi się o tym, że prezes TK wyznacza skład według listy alfabetycznej, ale z uwzględnieniem różnych, dodatkowych okoliczności – podkreśliła.

Według prawniczki „prezes TK musi też działać dynamicznie”. – Jeśli był zarzut np., że załatwialiśmy za mało spraw w związku z tym, trzeba było reagować. W sytuacji jakiegoś długotrwałej nieobecności sędziego. I to są wszystko regulacje, które wynikają wprost z ustawy. Więc nigdy nie było takiej sytuacji, żeby nastąpiło naruszenie prawa – zapewniła Przyłębska.

Nieprawidłowości w TK. Prokuratura już bada sprawę

Do działań fundacji odniósł się też w „Kropce nad i” Waldemar Żurek. Przekazał, że nadał bieg zawiadomieniu, które wpłynęło od fundacji. – Myślę, że to jest bardzo poważna sprawa. Myśmy o tym mówili publicznie. Nawet takim paradoksem jest, że jeden z tak zwanych sędziów dublerów mówił: – Jak dostałem sprawę i pokazałem swój pogląd, zmieniało się referenta – wspomniał, nie podając nazwiska sędziego.

– To jest kryminał i tutaj prokuratura naprawdę będzie bardzo poważnie podchodzić do tego śledztwa – uznał Żurek. Podziękował też fundacji za podjęte działania w tej sprawie.

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