„Dzieje się z Panem coś niepokojącego”. Bogucki ostro do Tuska ws. inicjatywy Nawrockiego

Przypomnijmy, 8 września w trakcie konferencji prasowej Bogucki poinformował, że do Sejmu trafił kolejny projekt ustawy Karola Nawrockiego dotyczący rynku kryptoaktywów. – Mamy do czynienia z sytuacją, w której można tę sprawę kompromisowo rozwiązać. Potrzebna jest minimalna, dosłownie minimalna dobra wola po stronie rządzących – ocenił przedstawiciel prezydenckiej kancelarii.

Kolejna inicjatywa Nawrockiego ws. kryptowalut

Tego samego dnia przed posiedzeniem rządu premier odniósł się do inicjatywy prezydenta. – Kiedy proponowaliśmy pierwszą rządową ustawę, wpłynęły poprawki. Kluczowa była poprawka, którą poprzez Związek Banków Polskich forsowała Zondacrypto. To była poprawka dotycząca art. 67, w którym proponowaliśmy, by państwo mogło blokować strony internetowe, które narażały na straty obywateli. Przyszła poprawka podpisana przez ministra Boguckiego, która powołując się na prawa i wolności konstytucyjne, próbowała de facto wyrzucić ten artykuł – relacjonował Tusk. – Pan Kral domagał się tego typu rozstrzygnięcia, a zostało ono zgłoszone przez ministra Boguckiego – dodał.

— Chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że czas na tego typu groteskowe manewry się skończył. Rozumiem panikę, strach, jaki pojawił się w różnych miejscach, w tym w Pałacu Prezydenckim, ale nie zgodzimy się na żadne polityczne inicjatywy nazywane kompromisem, bo na razie prezydent Nawrocki, PiS i Konfederacja proponowały kompromis z czystym złem – mówił premier.

Bogucki odpowiedział Tuskowi ws. projektu ustawy

Zbigniew Bogucki zareagował na wystąpienie premiera w mediach społecznościowych. „Panie premierze, od dłuższego czasu dzieje się z Panem coś niepokojącego. Raz powołuje się Pan na patocelebrytę, innym razem na wyjaśnienia bandytów X i Y, związanych, jak sam Pan twierdził, z ruską mafią, a dzisiaj w rozedrganiu i desperacji żałośnie Pan konfabuluje, próbując nieudolnie mnie atakować” – napisał szef kancelarii prezydenta. „Nie wiem, czy ma Pan jeszcze elementarną zdolność przyswajania faktów, czy też w związku z osłoną, jakiej udzieliliście brudnym, mafijnym, bandyckim interesom w czasie waszych rządów, postanowił Pan już teraz iść w niepoczytalność i w ten sposób budować poprzez bełkot swoją linię obrony na przyszłość” – dodał.

Następnie Bogucki przytoczył oświadczenie Zondacrypto z 4 grudnia, w którym zwrócono uwagę, że przyjęcie ustawy rządu wsparłoby ją bardziej niż weto, a nowe przepisy miałyby wyeliminować jej konkurencję. „O ustawie prezydenckiej tego nie pisali” – podkreślił Bogucki .

Przekonywał również, że w ministerstwie finansów konsultowano treść ustawy z przedstawicielami Zondacrypto. „W Kancelarii Prezydenta ludzi z Zondacrypto nie było, a przepisy pisali uczciwi urzędnicy i legislatorzy” – uznał Bogucki.

„Pan osobiście i pańscy ministrowie uczestniczyliście w wydarzeniach sponsorowanych przez Zondacrypto, mimo że nadzorując służby, jako jedyni powinniście mieć wiedzę o patologiach Zondy. Ja nigdy w żadnym takim spotkaniu nie uczestniczyłem” – dodał.

Według Boguckiego podczas rządów koalicji „prokuratura umorzyła śledztwa dot. Zondacrypto”. „Premierze Tusk, może Pan wypuścić na mnie wszystkie swoje polityczne i medialne psy gończe, uruchomić machinę wszystkich służb i prokuratury, niech szukają, przesłuchują, prześwietlają, węszą i podsłuchują, a i tak nic nie znajdą i nic Panu na mnie nie przyniosą, bo nie mają czego znaleźć. Zatem przyjęcie ustawy prezydenckiej to jest prosty test, czy jest Pan jeszcze Prezesem Rady Ministrów, który chce uregulować rynek kryptoaktywów, czy jest Pan kryptopremierem budującym kryptopaństwo chroniące złodziei i oszustów” – dodał .

Czytaj też:

Tusk o „panice” w Pałacu Prezydenckim. „Na początek kilka słów prawdy” Czytaj też:

Ekspert ostrzega ws. afery Zondacrypto, prokuratury i PiS. „Tusk może się pakować”